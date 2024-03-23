Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился рецептом сытного картофельного рулета с сыром, эта закуска идеально подойдет для обеда или быстрого перекуса к чаю.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 300 г твердого сыра
- 400 г фарша (куриный или любой другой на ваш вкус)
- Соль, перец - по вкусу
- Масло - для смазывания формы
Инструкции:
Приготовление картофеля:
Картофель очистите, вымойте и нарежьте на тонкие пластины толщиной примерно 2-3 мм. Чем тоньше нарежете, тем лучше будет держаться рулет, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Положите пластины картофеля в миску, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
Приготовление начинки:
Фарш приправьте по вкусу солью, перцем или другими специями на ваш вкус, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Обжарьте фарш на сковороде до готовности. Оставьте его остывать.
Сборка рулета:
На противень или форму для запекания выложите пергамент или смажьте форму маслом.
Выложите половину картофеля на дно формы и разровняйте.
Нарежьте сыр тонкими ломтиками и положите половину на картофель.
Положите остывший фарш на сыр. Поверх фарша выложите второй слой картофеля и разровняйте.
Запекание:
Разогрейте духовку до 180°C. "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, запекайте рулет в духовке примерно 25-30 минут.
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