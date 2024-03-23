Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился, как сделать простой, но вкусный рулет.

Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился рецептом сытного картофельного рулета с сыром, эта закуска идеально подойдет для обеда или быстрого перекуса к чаю.

Ингредиенты:

500 г картофеля

300 г твердого сыра

400 г фарша (куриный или любой другой на ваш вкус)

Соль, перец - по вкусу

Масло - для смазывания формы

Инструкции:

Приготовление картофеля:

Картофель очистите, вымойте и нарежьте на тонкие пластины толщиной примерно 2-3 мм. Чем тоньше нарежете, тем лучше будет держаться рулет, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Положите пластины картофеля в миску, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Приготовление начинки:

Фарш приправьте по вкусу солью, перцем или другими специями на ваш вкус, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Обжарьте фарш на сковороде до готовности. Оставьте его остывать.

Сборка рулета:

На противень или форму для запекания выложите пергамент или смажьте форму маслом.

Выложите половину картофеля на дно формы и разровняйте.

Нарежьте сыр тонкими ломтиками и положите половину на картофель.

Положите остывший фарш на сыр. Поверх фарша выложите второй слой картофеля и разровняйте.

Запекание:

Разогрейте духовку до 180°C. "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, запекайте рулет в духовке примерно 25-30 минут.

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