В этот раз суперфиналистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить Беф Бургиньон - томленную говядину, которая просто тает во рту, с невероятно вкусным соусом.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

говядина (ошеек или лопатка) – 1,5 кг

морковь – 300 г

лук – 200 г

стебель сельдерея – 200 г

мука – 40 г

сливочное масло – 60 г

чеснок – 3 зуб.

вино красное сухое – 750 мл

бульон говяжий – 850 мл

бекон – 250 г

шампиньоны – 200 г

растительное масло

сахар, соль, перец – по вкусу

петрушка

букет гарни (чабрец, лавровый лист, петрушка, лук порей – связанные нитью)

Мясо звезда "Мастер Шеф" нарезает на куски размером примерно 5х5 см, обжаривает прямо в кастрюле с добавлением растительного масла до золотистой корочки и перекладывает в другую посуду.

Нарезаем овощи (лук, морковь, сельдерей) и бекон. В кастрюлю, в которой обжаривали говядину, выкладываем бекон, затем овощи и жарим в течение 5 минут.

После этого сверху выкладываем куски говядины, добавляем соль, перец, муку, хорошо перемешиваем, заливаем вином и бульоном, добавляем пучок специй и зубчики чеснока. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 3 часа (или на 4 часа при 160 градусах).

Отдельно "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает морковь и грибы, выкладывает их в сотейник, добавляет 40 г сливочного масла, 0,5 ч.л. соли и 1 ст.л. сахара, заливает 150 мл воды и глазирует в течение 10-15 минут.

Кусочки готового мяса звезда "Мастер Шеф" достает из кастрюли, а соус процеживает через сито и уваривает на сильном огне до загустения, а затем добавляет 20 г сливочного масла.

В качестве гарнира Ольга Рябенко советует картофельное пюре или пасту, подаем томленное мясо вместе с глазированными овощами и свежей мелко нарезанной петрушкой.

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