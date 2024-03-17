Участница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк поделилась с украинцами еще одним оригинальным и вкусным рецептом блинов.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить полосатые блинчики с маком, запеченным яблоком и творогом.

Для приготовления блинов звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

яйца – 2 шт.

молоко (теплое) – 150 мл

вода (теплая) – 150 мл

мука – 100 г

растопленное сливочное масло – 30 г

сахар – 1 ст. л.

маковая начинка – 3 ч.л. (можно приготовить самостоятельно, а можно просто купить)

Для начинки нам понадобятся:

яблоки – 2 шт

сахар – 1 ст.л.

творог - 200 г

сахарная пудра – 3 ст.л.

корица

С яблок звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк срезает верхушки, удаляет серединку, посыпает сахаром и отправляет в разогретую до 220 градусов духовку на 40 минут. Яблоки должны стать мягкими, как пюре.

Для теста на блины просто смешиваем до однородности молоко с водой, растопленным маслом, яйцами, мукой и сахаром. Часть теста участница "Мастер Шеф" переливает в пластиковый диспенсер для соуса, добавляет туда маковую начинку и хорошо перемешивает.

На хорошо разогретую сковороду звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк сначала по спирали наливает тесто с маком, а сверху наливает порцию обычного теста на один блинчик и распределяет по всей поверхности, как на видео.

Для приготовления начинки с помощью вилки смешиваем творог с запеченными яблоками, очищенными от кожуры, сахарной пудрой и корицей.

Каждый блин звезда "Мастер Шеф" разрезает на четыре части, выкладывает на них начинку и заворачивает маленькие налистнички.

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