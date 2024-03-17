В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить полосатые блинчики с маком, запеченным яблоком и творогом.
Для приготовления блинов звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- молоко (теплое) – 150 мл
- вода (теплая) – 150 мл
- мука – 100 г
- растопленное сливочное масло – 30 г
- сахар – 1 ст. л.
- маковая начинка – 3 ч.л. (можно приготовить самостоятельно, а можно просто купить)
Для начинки нам понадобятся:
- яблоки – 2 шт
- сахар – 1 ст.л.
- творог - 200 г
- сахарная пудра – 3 ст.л.
- корица
С яблок звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк срезает верхушки, удаляет серединку, посыпает сахаром и отправляет в разогретую до 220 градусов духовку на 40 минут. Яблоки должны стать мягкими, как пюре.
Для теста на блины просто смешиваем до однородности молоко с водой, растопленным маслом, яйцами, мукой и сахаром. Часть теста участница "Мастер Шеф" переливает в пластиковый диспенсер для соуса, добавляет туда маковую начинку и хорошо перемешивает.
На хорошо разогретую сковороду звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк сначала по спирали наливает тесто с маком, а сверху наливает порцию обычного теста на один блинчик и распределяет по всей поверхности, как на видео.
Для приготовления начинки с помощью вилки смешиваем творог с запеченными яблоками, очищенными от кожуры, сахарной пудрой и корицей.
Каждый блин звезда "Мастер Шеф" разрезает на четыре части, выкладывает на них начинку и заворачивает маленькие налистнички.
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