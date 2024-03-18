В этот раз на своей странице в Instagram участница "Мастер Шеф" Ирина Давиденко поделилась собственным секретом вкусных тоненьких блинчиков.
Рецепт очень простой, а блины всегда получаются идеальными. Для приготовления блинов звезда "Мастер Шеф" Ирина Давиденко берет следующие ингредиенты:
- мука – 150 г
- разрыхлитель - 5 г
- молоко - 300 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 80 г
- растительное масло – 35 г
Чтобы приготовить тесто на блины, сначала звезда "Мастер Шеф" Ирина Давыденко венчиком сбивает яйцо с сахаром. Далее добавляет молоко и перемешивает до однородности.
"Можете венчиком, а можете в миксере, как кому удобно. Главное, чтобы не было пенки", – объяснила участница "Мастер Шеф".
После этого добавляем просеянную муку с разрыхлителем и хорошо все перемешиваем до однородной массы без комочков. В конце вливаем в тесто растительное масло и снова тщательно перемешиваем.
Жарим блины на сухой хорошо разогретой сковороде. Наливаем тесто половником и разравниваем его по кругу, двигая сковородой. Жарим до золотистого края по ободку и пузырьков на тесте, потом переворачиваем, жарим еще минутку – и блины готовы.
"А дальше вы точно знаете что делать. Хоть с мясом, хоть с творогом, с вишнями или с яблоками. А можно вообще просто вмокать в мед, сметанку или варенье", - добавила звезда "Мастер Шеф" Ирина Давиденко.
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