Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ирина Давыденко показала, как готовит блины, чтобы они всегда были вкусными и тоненькими.

В этот раз на своей странице в Instagram участница "Мастер Шеф" Ирина Давиденко поделилась собственным секретом вкусных тоненьких блинчиков.

Рецепт очень простой, а блины всегда получаются идеальными. Для приготовления блинов звезда "Мастер Шеф" Ирина Давиденко берет следующие ингредиенты:

мука – 150 г

разрыхлитель - 5 г

молоко - 300 г

яйца – 2 шт.

сахар – 80 г

растительное масло – 35 г

Чтобы приготовить тесто на блины, сначала звезда "Мастер Шеф" Ирина Давыденко венчиком сбивает яйцо с сахаром. Далее добавляет молоко и перемешивает до однородности.

"Можете венчиком, а можете в миксере, как кому удобно. Главное, чтобы не было пенки", – объяснила участница "Мастер Шеф".

После этого добавляем просеянную муку с разрыхлителем и хорошо все перемешиваем до однородной массы без комочков. В конце вливаем в тесто растительное масло и снова тщательно перемешиваем.

Жарим блины на сухой хорошо разогретой сковороде. Наливаем тесто половником и разравниваем его по кругу, двигая сковородой. Жарим до золотистого края по ободку и пузырьков на тесте, потом переворачиваем, жарим еще минутку – и блины готовы.

"А дальше вы точно знаете что делать. Хоть с мясом, хоть с творогом, с вишнями или с яблоками. А можно вообще просто вмокать в мед, сметанку или варенье", - добавила звезда "Мастер Шеф" Ирина Давиденко.

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