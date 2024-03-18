На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом австрийских блинов Кайзершмаррн, которые подают как сладкий завтрак или десерт.

В оригинале это блюдо называется "императорский омлет". Для приготовления таких блинов звезда "Мастер Шеф" берет:

400 мл молока

4 яйца (отделяем желтки и белки)

200 г муки

3 ст.л. сахара

1 пакетик ванильного сахара

щепотка соли

горсть изюма

топленое масло

сахарная пудра

Изюм "Мастер Шеф" Ольга Рябенко заливает кипятком, оставляет на 5 минут, а затем просушивает.

В желтки добавляем половину сахара (1,5 ст.л.) и ванильный сахар, перемешиваем. Затем добавляем муку и снова перемешиваем до однородности.

Отдельно смешиваем белки с другой половиной сахара, солью и взбиваем до стойких пиков. Затем звезда "Мастер Шеф" постепенно добавляет белковую массу к тесту и осторожно вмешивает с помощью лопатки.

На разогретую сковороду с топленым маслом выливаем тесто и жарим на малом огне примерно 15 минут. Через три минуты после начала жарки равномерно посыпаем блинчик изюмом.

Переставляем блин на 10 минут в разогретую до 180 градусов духовку, а затем снова ставим на сковороду и продолжаем готовить на минимальном огне. Звезда "Мастер Шеф" разрезает блин на четверти, переворачивает его, а затем рвет на кусочки, посыпает сахаром, перемешивает, увеличивает огонь и готовит до карамелизации.

Готовые блины Кайзершмаррн посыпаем сахарной пудрой и подаем вместе со сметаной и любимым вареньем.

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