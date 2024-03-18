На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом австрийских блинов Кайзершмаррн, которые подают как сладкий завтрак или десерт.
В оригинале это блюдо называется "императорский омлет". Для приготовления таких блинов звезда "Мастер Шеф" берет:
- 400 мл молока
- 4 яйца (отделяем желтки и белки)
- 200 г муки
- 3 ст.л. сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- щепотка соли
- горсть изюма
- топленое масло
- сахарная пудра
Изюм "Мастер Шеф" Ольга Рябенко заливает кипятком, оставляет на 5 минут, а затем просушивает.
В желтки добавляем половину сахара (1,5 ст.л.) и ванильный сахар, перемешиваем. Затем добавляем муку и снова перемешиваем до однородности.
Отдельно смешиваем белки с другой половиной сахара, солью и взбиваем до стойких пиков. Затем звезда "Мастер Шеф" постепенно добавляет белковую массу к тесту и осторожно вмешивает с помощью лопатки.
На разогретую сковороду с топленым маслом выливаем тесто и жарим на малом огне примерно 15 минут. Через три минуты после начала жарки равномерно посыпаем блинчик изюмом.
Переставляем блин на 10 минут в разогретую до 180 градусов духовку, а затем снова ставим на сковороду и продолжаем готовить на минимальном огне. Звезда "Мастер Шеф" разрезает блин на четверти, переворачивает его, а затем рвет на кусочки, посыпает сахаром, перемешивает, увеличивает огонь и готовит до карамелизации.
Готовые блины Кайзершмаррн посыпаем сахарной пудрой и подаем вместе со сметаной и любимым вареньем.
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