Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как просто и быстро приготовить вкусные мясные драники в размере мини. Такой вариант хорошо подходит и в качестве закуски, подмечает кулинар в сети.
Мини-деруны с мясом и сметаной
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 200 г фарша куриного
- 20 г муки
- 1 яйцо
- 10 г чеснока
- 3 г соли
- 50 мл масла
- 70 г сметаны
- 20 г зеленого лука
Приготовление:
Подготовка ингредиентов: Натрите картофель на мелкой терке, промойте его и обсушите бумажными полотенцами. Также измельчите чеснок и зеленый лук, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Приготовление теста: В большой миске смешайте натертый картофель, фарш, муку, яйцо, половину измельченного чеснока и соль. Хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто.
Формирование и жарка дерунов: "Мастер Шеф" Хименес-Браво советует далее, разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите ложкой небольшие порции теста на сковороду и формируйте их в виде дерунов. Жарьте деруны с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
Приготовление соуса: В миске смешайте сметану с оставшимся измельченным чесноком и зеленым луком. Этот соус будет отличным дополнением к дерунам.
Подача и сервировка: Подавайте мини-деруны горячими, с соусом из сметаны, чеснока и зеленого лука. Можно также украсить зеленью или добавить свежие овощи, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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