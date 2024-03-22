Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как просто и быстро приготовить вкусные мясные драники в размере мини. Такой вариант хорошо подходит и в качестве закуски, подмечает кулинар в сети.

Мини-деруны с мясом и сметаной

Ингредиенты:

500 г картофеля

200 г фарша куриного

20 г муки

1 яйцо

10 г чеснока

3 г соли

50 мл масла

70 г сметаны

20 г зеленого лука

Приготовление:

Подготовка ингредиентов: Натрите картофель на мелкой терке, промойте его и обсушите бумажными полотенцами. Также измельчите чеснок и зеленый лук, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление теста: В большой миске смешайте натертый картофель, фарш, муку, яйцо, половину измельченного чеснока и соль. Хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто.

Формирование и жарка дерунов: "Мастер Шеф" Хименес-Браво советует далее, разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите ложкой небольшие порции теста на сковороду и формируйте их в виде дерунов. Жарьте деруны с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

Приготовление соуса: В миске смешайте сметану с оставшимся измельченным чесноком и зеленым луком. Этот соус будет отличным дополнением к дерунам.

Подача и сервировка: Подавайте мини-деруны горячими, с соусом из сметаны, чеснока и зеленого лука. Можно также украсить зеленью или добавить свежие овощи, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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