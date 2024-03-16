На своей странице в Instagram участница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк предложила украинцам рецепт вареников с необычной начинкой.
В этот раз звезда "Мастер Шеф" решила приготовить паровые вареники с фасолью – и это невероятно вкусно.
Для приготовления вареников звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- мука – 320-350 г
- кефир – 250 мл
- сода - 1 ч.л.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- консервированная фасоль в томате – 450 г
- сливочное масло – 15 г
- соль – 0,5 ч.л.
- зелень
В глубокой миске "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк смешивает кефир с содой и солью, затем добавляет просеянную муку и замешивает мягкое тесто.
Лук нарезаем кубиками и обжариваем на разогретой сковороде с добавлением сливочного масла. Далее добавляем к луку консервированную фасоль, натертый чеснок и тушим все вместе. Готовую начинку звезда "Мастер Шеф" чуть-чуть измельчает ложкой, добавляет к ней мелко нарезанную зелень и перемешивает.
Тесто раскатываем не очень тонко и вырезаем из него кружочки с помощью круглой формы или стакана, выкладываем начинку и залепляем вареники.
Участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк готовит такие вареники на пару – можно на кастрюле с ситом и марлей, а можно в пароварке. Готовые вареники смазываем сливочным маслом и подаем вместе со сметаной.
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