На своей странице в Instagram участница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк предложила украинцам рецепт вареников с необычной начинкой.

В этот раз звезда "Мастер Шеф" решила приготовить паровые вареники с фасолью – и это невероятно вкусно.

Для приготовления вареников звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

мука – 320-350 г

кефир – 250 мл

сода - 1 ч.л.

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

консервированная фасоль в томате – 450 г

сливочное масло – 15 г

соль – 0,5 ч.л.

зелень

В глубокой миске "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк смешивает кефир с содой и солью, затем добавляет просеянную муку и замешивает мягкое тесто.

Лук нарезаем кубиками и обжариваем на разогретой сковороде с добавлением сливочного масла. Далее добавляем к луку консервированную фасоль, натертый чеснок и тушим все вместе. Готовую начинку звезда "Мастер Шеф" чуть-чуть измельчает ложкой, добавляет к ней мелко нарезанную зелень и перемешивает.

Тесто раскатываем не очень тонко и вырезаем из него кружочки с помощью круглой формы или стакана, выкладываем начинку и залепляем вареники.

Участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк готовит такие вареники на пару – можно на кастрюле с ситом и марлей, а можно в пароварке. Готовые вареники смазываем сливочным маслом и подаем вместе со сметаной.

Последние новости Украины:

Очень аппетитно – победительница "Мастер Шеф" дала рецепт вкусного блюда из картофеля.

Также сообщалось, что победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом украинской вкуснятины из простых ингредиентов.

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.