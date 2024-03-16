Звезда двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как просто и быстро приготовить идеальные тоненькие блины.

В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить тоненькие и нежные блины, которые не рвутся и легко переворачиваются.

Такие блины называются "Три стакана", потому что главный секрет их приготовления – это равные пропорции трех ингредиентов. Рецепт очень простой, а в результате получаем невероятно вкусные тоненькие блины с кружевным узором.

Для приготовления блинов финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

мука – 1 стакан

молоко – 1 стакан

кипяток – 1 стакан

яйца – 2 шт.

растительное масло – 2 ст.л.

сахар – 4 ст.л.

соль – ¼ ч.л.

Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает до однородности яйца, сахар и соль. После этого по частям начинаем добавлять просеянную муку и молоко, постоянно размешивая смесь венчиком, чтобы в тесте не было комочков.

В конце добавляем кипяток, растительное масло, хорошо все перемешиваем – и тесто на блины готово.

"Тесто получится жидким, таким оно и должно быть", - подчеркнула финалистка "Мастер Шеф".

Жарим блины на сильно разогретой сковороде с обеих сторон до аппетитного золотистого цвета. Смазывать сковороду растительным маслом не нужно.

Чтобы блины были еще более нежными и сочными, звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко немного смазывает каждый растопленным сливочным маслом.

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