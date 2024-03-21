Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусного пирога с цитрусами, который сможет удивить вас и ваших близких.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 30 г сахара
- 8 г ванильного сахара
- 150 г йогурта
- 140 г муки
- 8 г разрыхлителя
- 1 кг мандаринов
Для карамели:
- ¾ стакана сахара
- 2 ст. ложки воды
Приготовление:
Подготовьте ингредиенты. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Начнем с карамели, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. На сковороде смешайте сахар и воду. Готовьте на среднем огне, помешивая, до получения золотистого цвета. Осторожно вылейте карамель на дно формы для запекания, застеленной пергаментом.
Очистите мандарины от кожуры и разделите на дольки. Уложите дольки мандаринов на карамель в форме.
В глубокой миске смешайте яйцо, сахар, ванильный сахар и йогурт. Добавьте муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте до получения однородного теста.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, вылейте тесто на мандарины и равномерно распределите его по форме.
Выпекайте пирог в разогретой духовке при 180 градусах около 30-40 минут, или пока он не станет золотистым сверху и не пройдет проверку на готовность зубочисткой (она должна выходить сухой).
Остудите пирог немного, затем переверните его на блюдо. Подавайте пирог теплым или остывшим, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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