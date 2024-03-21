Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусного пирога с цитрусами, который сможет удивить вас и ваших близких.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 30 г сахара
  • 8 г ванильного сахара
  • 150 г йогурта
  • 140 г муки
  • 8 г разрыхлителя
  • 1 кг мандаринов

Для карамели:

  • ¾ стакана сахара
  • 2 ст. ложки воды

Приготовление:

Подготовьте ингредиенты. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Начнем с карамели, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. На сковороде смешайте сахар и воду. Готовьте на среднем огне, помешивая, до получения золотистого цвета. Осторожно вылейте карамель на дно формы для запекания, застеленной пергаментом.

Очистите мандарины от кожуры и разделите на дольки. Уложите дольки мандаринов на карамель в форме.

В глубокой миске смешайте яйцо, сахар, ванильный сахар и йогурт. Добавьте муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте до получения однородного теста.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, вылейте тесто на мандарины и равномерно распределите его по форме.

Выпекайте пирог в разогретой духовке при 180 градусах около 30-40 минут, или пока он не станет золотистым сверху и не пройдет проверку на готовность зубочисткой (она должна выходить сухой).

Остудите пирог немного, затем переверните его на блюдо. Подавайте пирог теплым или остывшим, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.

Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.

Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.