Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать лучший соус к курице.

Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусную курицу в соусе, которая не будет уступать знаменитым блюдам из ресторана и будет весьма при этом насыщенной и сытной.

Для приготовления курицы в кисло-сладком соусе по рецепту шеф-повара Эктора Хименес-Браво потребуются следующие ингредиенты:

Ингредиенты:

Куриное бедро – 150 г

Соль, перец

Крахмал – 10 г

Сладкий перец – 60 г

Лук – 30 г

Манго – 30 г

Кунжут

Зеленый лук

Для соуса:

Томатная паста – 50 мл

Яблочный уксус – 20 мл

Сахар – 30 г

Вода – 20-30 мл

Приготовление:

Нарежьте куриное бедро на кусочки, посолите, поперчите и обваляйте их в крахмале, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обжарьте курицу на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки.

Нарежьте сладкий перец и лук, также обжарьте их на сковороде.

На сковороду с овощами добавьте томатную пасту, воду, сахар и яблочный уксус. Хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво подмечает, добавьте кусочки манго и продолжайте обжаривать.

Добавьте обжаренную курицу и овощи обратно в сковороду, перемешайте, добавьте немного воды и тушите еще некоторое время.

Подавайте блюдо, украсив нарезанным зеленым луком и кунжутом, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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