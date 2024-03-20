Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусную курицу в соусе, которая не будет уступать знаменитым блюдам из ресторана и будет весьма при этом насыщенной и сытной.

Эктор Хименес-Браво

Для приготовления курицы в кисло-сладком соусе по рецепту шеф-повара Эктора Хименес-Браво потребуются следующие ингредиенты:

Ингредиенты:

  • Куриное бедро – 150 г
  • Соль, перец
  • Крахмал – 10 г
  • Сладкий перец – 60 г
  • Лук – 30 г
  • Манго – 30 г
  • Кунжут
  • Зеленый лук

Для соуса:

  • Томатная паста – 50 мл
  • Яблочный уксус – 20 мл
  • Сахар – 30 г
  • Вода – 20-30 мл

Приготовление:

Нарежьте куриное бедро на кусочки, посолите, поперчите и обваляйте их в крахмале, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обжарьте курицу на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки.

Нарежьте сладкий перец и лук, также обжарьте их на сковороде.

На сковороду с овощами добавьте томатную пасту, воду, сахар и яблочный уксус. Хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво подмечает, добавьте кусочки манго и продолжайте обжаривать.

Добавьте обжаренную курицу и овощи обратно в сковороду, перемешайте, добавьте немного воды и тушите еще некоторое время.

Подавайте блюдо, украсив нарезанным зеленым луком и кунжутом, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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