В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить пышные, нежные и невероятно вкусные пончики.
По этому рецепту не придется возиться с дрожжевым тестом, такие пончики готовятся очень просто и быстро.
Для приготовления творожных пончиков звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- творог – 250 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 5-6 ст.л.
- сахар – 5 ст.л.
- сода – 1 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л;
- ванильный сахар – 2 ч.л.
- сахарная пудра для посыпки
- растительное масло для жарки
Сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко миксером взбивает яйцо с сахаром и ванильным сахаром до побеления массы. После этого добавляет творог и снова взбивает миксером до однородности.
К творожной массе добавляем просеянную муку, соль, соду и замешиваем тесто. Готовое тесто будет липнуть к рукам, но волноваться не стоит, оно таким и должно быть.
Финалистка "Мастер Шеф" на пергаменте раскатывает тесто в пласт толщиной примерно 1 см, вырезает из него кружочки, а из них вырезает серединки, чтобы получились бублики.
Жарим пончики в хорошо разогретом растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые пончики звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко оставляет охлаждаться, а затем посыпает сахарной пудрой и подает вместе с медом.
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