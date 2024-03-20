В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить пышные, нежные и невероятно вкусные пончики.

По этому рецепту не придется возиться с дрожжевым тестом, такие пончики готовятся очень просто и быстро.

Для приготовления творожных пончиков звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

творог – 250 г

яйцо – 1 шт.

мука – 5-6 ст.л.

сахар – 5 ст.л.

сода – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л;

ванильный сахар – 2 ч.л.

сахарная пудра для посыпки

растительное масло для жарки

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко миксером взбивает яйцо с сахаром и ванильным сахаром до побеления массы. После этого добавляет творог и снова взбивает миксером до однородности.

К творожной массе добавляем просеянную муку, соль, соду и замешиваем тесто. Готовое тесто будет липнуть к рукам, но волноваться не стоит, оно таким и должно быть.

Финалистка "Мастер Шеф" на пергаменте раскатывает тесто в пласт толщиной примерно 1 см, вырезает из него кружочки, а из них вырезает серединки, чтобы получились бублики.

Жарим пончики в хорошо разогретом растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые пончики звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко оставляет охлаждаться, а затем посыпает сахарной пудрой и подает вместе с медом.

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