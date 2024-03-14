В 2024 году некоторые женщины и мужчины при выходе на пенсию смогут получить три дополнительных года страхового стажа.

Пенсия продолжает выплачиваться украинцам, выходящим на заслуженный отдых. Часть пенсионеров с 2024 года сможет получить три дополнительных года стажа при выходе на пенсию. Стало известно, кто из мужчин и женщин сможет иметь такую ​​возможность.

Следует знать, что матери или родители, находившиеся в декретном отпуске в течение трех лет, получат возможность добавить эти годы в стаж при выходе на пенсию. Такая возможность появится в 2024 году.

Подчеркнем, что с 2004 года период декрета относят к стажу пенсий одному из родителей, только если они получали государственную помощь в течение этих трех лет. Очень важно, чтобы лицо действительно не работало в течение декрета ни на одной работе.

Случаются такие случаи, когда период декретного отпуска не учитывают в общий стаж при начислении пенсии. В таком случае нужно подать ряд документов в Пенсионный фонд Украины:

выписка из трудовой книжки, данные об отсутствии предпринимательской деятельности (для подтверждения факта декретного отпуска); свидетельство о рождении ребенка, паспорт или свидетельство о его смерти.

В случае, если ребенок пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС, к пенсионному стажу может быть отнесен период ухода за ним до достижения им 12-летнего возраста.

Источник: 24 Канал.

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