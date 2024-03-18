Известный ресторатор, шеф-повар, судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сытный и необычный благодаря своему вкусу суп.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусное блюдо благодаря луку. Такой суп будет удивителньо насыщенным, но и ароматным.

Ингредиенты:

500 г лука

10 г чабреца

10 г чеснока

100 г сливочного масла

200 г белого вина

500 г куриного бульона

100 г белой фасоли (замоченной заранее)

3-4 ломтика багета

100 г сыра гауда

Приготовление:

Нарежьте очищенный лук перьями и положите в разогретую кастрюлю со сливочным маслом. Посыпьте чабрецом и тушите с луком в течение нескольких минут. Добавьте белое вино и продолжайте тушить далее, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте измельченный чеснок и продолжайте проваривать."Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, далее добавьте куриной бульон, предварительно замоченную и отваренную фасоль, и варите до готовности.

Переложите готовый суп в жаропрочную посуду, выложите на багет и посыпьте сыром. Поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10-15 минут, чтобы сыр растопился, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подавайте луковый суп с фасолью горячим.

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