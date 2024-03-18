На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусное блюдо благодаря луку. Такой суп будет удивителньо насыщенным, но и ароматным.

Ингредиенты:

  • 500 г лука
  • 10 г чабреца
  • 10 г чеснока
  • 100 г сливочного масла
  • 200 г белого вина
  • 500 г куриного бульона
  • 100 г белой фасоли (замоченной заранее)
  • 3-4 ломтика багета
  • 100 г сыра гауда

Приготовление:

Нарежьте очищенный лук перьями и положите в разогретую кастрюлю со сливочным маслом. Посыпьте чабрецом и тушите с луком в течение нескольких минут. Добавьте белое вино и продолжайте тушить далее, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте измельченный чеснок и продолжайте проваривать."Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, далее добавьте куриной бульон, предварительно замоченную и отваренную фасоль, и варите до готовности.

Переложите готовый суп в жаропрочную посуду, выложите на багет и посыпьте сыром. Поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10-15 минут, чтобы сыр растопился, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подавайте луковый суп с фасолью горячим.

Последние новости Украины:

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.

Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.

Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.