На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусное блюдо благодаря луку. Такой суп будет удивителньо насыщенным, но и ароматным.
Ингредиенты:
- 500 г лука
- 10 г чабреца
- 10 г чеснока
- 100 г сливочного масла
- 200 г белого вина
- 500 г куриного бульона
- 100 г белой фасоли (замоченной заранее)
- 3-4 ломтика багета
- 100 г сыра гауда
Приготовление:
Нарежьте очищенный лук перьями и положите в разогретую кастрюлю со сливочным маслом. Посыпьте чабрецом и тушите с луком в течение нескольких минут. Добавьте белое вино и продолжайте тушить далее, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавьте измельченный чеснок и продолжайте проваривать."Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, далее добавьте куриной бульон, предварительно замоченную и отваренную фасоль, и варите до готовности.
Переложите готовый суп в жаропрочную посуду, выложите на багет и посыпьте сыром. Поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10-15 минут, чтобы сыр растопился, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Подавайте луковый суп с фасолью горячим.
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