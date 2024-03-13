На своей странице в Instagram суперфиналистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить творожный пирог из лаваша, а также рулетики с картофельным пюре и колбасой.

Чтобы приготовить пирог с творогом, звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

лаваш - 2 листа

кефир – 600 мл

яйца – 6 шт.

творог – 300 г

соль – 0,5 ч.л.

сливочное масло – 50 г

Лаваш складываем гармошкой и выкладываем в форму для запекания, как на видео.

Кефир, яйца, творог и соль "Мастер Шеф" Ольга Рябенко сбивает погружным блендером до однородности. Заливаем творожно-кефирной смесью лаваш, а сверху выкладываем кусочки сливочного масла.

Выпекаем пирог из лаваша в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут, а затем оставляем остыть на 30 минут – и можно подавать.

Кроме того, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует попробовать приготовить вкуснейшие рулетики с картофельным пюре, колбасой и сыром.

"Если у вас вдруг осталось картофельное пюре, то обязательно готовьте этот рецепт))", – советует финалистка "Мастер Шеф".

Для этого рецепта берем:

лаваш

картофельное пюре – 300 г

молочная колбаса – 300 г

сыр твердый – 250 г

петрушка

яйца – 3 шт.

На лаваш равномерно намазываем слой картофельного пюре, посыпаем тертой колбасой, тертым сыром, мелко нарезанной зеленью и заворачиваем все в рулет. Этот рулет "Мастер Шеф" нарезает на кусочки, обмакивает каждый в размешанное яйцо и обжаривает на разогретой сковороде с растительным маслом.

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