В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась простым рецептом запеченной пасты а-ля Болоньезе, как в ресторане.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

отварная паста Ригатони (трубы) – 0,5 кг

сыр моцарелла – 250 г

Для соуса бешамель:

молоко – 0,5 л

сливочное масло – 50 г

мука – 50 г

соль, перец, мускатный орех

Для мясного соуса финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла:

фарш говяжий – 500 г

лук – 1 шт.

томатный соус – 0,5 л

соль, перец, базилик сушеный

Пасту финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отваривает не до готовности, а в течение 4 минут.

Чтобы приготовить соус бешамель, сперва в сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем муку и готовим 1 минуту, постоянно помешивая. Затем вливаем молоко и, постоянно помешивая, доводим до загустения. В конце добавляем немного мускатного ореха, соль и перец по вкусу.

Отдельно "Мастер Шеф" Ольга Рябенко готовит мясной соус. Для этого кулинар нарезает лук кубиком и обжаривает его на разогретой сковороде с растительным маслом в течение 3 минут, затем добавляет фарш и готовит еще 7 минут, после этого добавляет томатный соус, соль, перец, базилик и тушит все вместе еще в течение 10 минут.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" использовала круглую разъемную форму. Смазываем форму маслом, выставляем по всей площади отварные макароны, как на ведер, сверху равномерно выкладываем мясной соус, затем бешамель, а сверху щедро посыпаем тертой моцареллой.

Запекаем пасту в разогретой до 180 градусов духовке в течение примерно 35 минут.

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