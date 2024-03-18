На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил приготовить свинину с непривычным салатом вместе с апельсинами.

Ингредиенты:

Для свинины:

150-250 г свинины (можно взять котлеты или нарезать мясо тонкими ломтями)

Соль и перец по вкусу

Для панировки:

Мука с добавлением паприки

1 яйцо

Сухари (панировочные или просто сухари для тертого сыра)

Для салата:

150 г черри (или других мелких помидоров)

20 г свежих пряных трав (кинза, базилик, петрушка - можно использовать по желанию и доступности)

20 г редиса (можно нарезать кружочками или тонкими полосками)

1 филе апельсина

Сок апельсина

10-15 мл оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Инструкции:

Отбейте куски свинины, чтобы они стали очень тонкими. Посолите и поперчите их по вкусу, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Подготовьте три миски для панировки: в одной смешайте муку с паприкой, в другой разбейте яйцо и взбейте его, а в третьей разломайте сухари на кусочки.

Обваляйте каждый кусок свинины сначала в муке с паприкой, затем обмакните в яйце и наконец обваляйте в сухарях, чтобы создать хрустящую корочку.

Разогрейте сковороду с большим количеством масла и обжарьте каждый кусок свинины с обеих сторон до золотистой корочки. Выложите обжаренные куски на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Нарежьте черри пополам или оставьте их целыми, нарежьте редис тонкими кружочками, нарежьте травы.

Очистите апельсин от кожуры и белых пленок, разделите его на дольки, а затем нарежьте каждую дольку на кусочки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Смешайте нарезанные овощи, пряные травы и апельсины в большой миске. Добавьте сок апельсина и оливковое масло, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

Подайте обжаренную свинину с салатом и наслаждайтесь вашим аппетитным и легким блюдом!

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