На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт нежного блюда с мясом, которое можно сделать с действительно пикантным вкусом благодаря нескольким хитростям.
Ингредиенты:
- 150 г свиного филе
- 20 г листьев базилика
- 3 ломтика хамона
- Соль по вкусу
- 50 г крахмала
- 50 г муки
- 100 г сливочного масла
Приготовление:
Начните с подготовки мяса. Нарежьте свиное филе на кусочки и отбейте их до толщины, которая вам нравится, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Посолите отбитое мясо по вкусу. Затем выложите на каждый кусочек базилик и заверните хамоном.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, в глубокой тарелке смешайте крахмал и муку. Обваляйте каждый кусочек мяса в этой смеси.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Жарьте каждый кусочек мяса по 1 минуте с каждой стороны, чтобы они стали золотистыми.
Когда мясо готово, удалите его с сковороды и добавьте оставшиеся листья базилика и сливочное масло в сковороду. Посолите соус по вкусу и обжарьте его около минуты, чтобы ароматы базилика выделились, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Выложите жаренное мясо на тарелку и полейте его приготовленным соусом.
Подайте сальтимбокку горячей, украсив листьями базилика по желанию.
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