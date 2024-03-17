Известный ресторатор, шеф-повар, судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сытный обед с мясом за считанные минуты.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт нежного блюда с мясом, которое можно сделать с действительно пикантным вкусом благодаря нескольким хитростям.

Ингредиенты:

150 г свиного филе

20 г листьев базилика

3 ломтика хамона

Соль по вкусу

50 г крахмала

50 г муки

100 г сливочного масла

Приготовление:

Начните с подготовки мяса. Нарежьте свиное филе на кусочки и отбейте их до толщины, которая вам нравится, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Посолите отбитое мясо по вкусу. Затем выложите на каждый кусочек базилик и заверните хамоном.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, в глубокой тарелке смешайте крахмал и муку. Обваляйте каждый кусочек мяса в этой смеси.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Жарьте каждый кусочек мяса по 1 минуте с каждой стороны, чтобы они стали золотистыми.

Когда мясо готово, удалите его с сковороды и добавьте оставшиеся листья базилика и сливочное масло в сковороду. Посолите соус по вкусу и обжарьте его около минуты, чтобы ароматы базилика выделились, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выложите жаренное мясо на тарелку и полейте его приготовленным соусом.

Подайте сальтимбокку горячей, украсив листьями базилика по желанию.

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