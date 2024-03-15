Победительница и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в деталях, как сделать вкусный десерт с яблоками.

Победительница второго сезона и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась важными моментами приготовления десерта или просто вкусности на вечер - яблочных цукатов. Глинская рассказала, как просто и быстро сделать домашние сладости, не потратив много усилий.

Ингредиенты:

1 кг яблок (почти любые сорта, кроме "Семеренко")

500 мл воды

500 г сахара

Сок одного лимона

Цедра одного лимона

По желанию: корица, анис, кардамон

Приготовление:

Начните с подготовки яблок. Очистите их от кожуры и семян. Нарежьте яблоки на кусочки примерно 4 на 4 см, делится "Мастер Шеф" Глинская.

В большой кастрюле смешайте нарезанные яблоки, цедру и сок лимона, а также сахар. Если хотите, добавьте корицу, анис и кардамон для дополнительного аромата.

Добавьте воду и доведите смесь до кипения на среднем огне. Затем уменьшите огонь и варите яблоки в сиропе около 20 минут. Они должны пропитаться сиропом и стать прозрачными.

"Мастер Шеф" Глинская советует, после варки оставьте яблоки в сиропе, пока они полностью не остынут.

Выложите охлажденные яблоки на решетку или на декоративную бумагу и начинайте процесс сушки. Можно использовать духовку, предварительно разогрев её до 80°C. Сушите цукаты около 4-5 часов. Также можно использовать дегидратор.

После сушки дайте цукатам полностью остыть. Затем уберите их в герметично закрывающуюся емкость для хранения.

Сироп от яблок можно сохранить в морозильной камере и использовать повторно, а также для пропитки бисквитов и кексов, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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