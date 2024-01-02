Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт блюда, которое можно готовить на завтрак, обед и ужин.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить идеальную шакшуку.



"А это блюдо можно готовить и на завтрак, и на обед и на ужин! Все легко, просто и невероятно вкусно", – советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.



Для приготовления шакшуки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

3 яйца

растительное масло

1 небольшая луковица

2 зубчика чеснока

1 болгарский перец

3 небольших помидора

соль

петрушка или кинза

Для начала нужно подготовить овощи. Лук, чеснок и болгарский перец звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская мелко нарезает. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем сначала лук с чесноком, затем добавляем перец и жарим овощи еще несколько минут.

Помидоры бланшируем: заливаем их кипятком на 20-30 секунд, сливаем горячую воду и заливаем холодную. После этого снимаем с помидоров кожицу, разрезаем, удаляем семена и мелко нарезаем.

Добавляем нарезанные помидоры в сковороду к луку с перцем и тушим в течение 2-3 минут. Делаем среди овощей три небольшие выемки и выкладываем в них яйца. Подсаливаем шакшуку и продолжаем жарить еще примерно 4-5 минут.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская подчеркнула, что в результате белки должны стать плотными, а желтки остаться жидкими. Готовую шакшуку посыпаем измельченной зеленью петрушки или кинзы. Подавать шакшуку лучше всего с подсушенным хлебом.

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