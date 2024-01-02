В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить идеальную шакшуку.
"А это блюдо можно готовить и на завтрак, и на обед и на ужин! Все легко, просто и невероятно вкусно", – советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Для приготовления шакшуки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- 3 яйца
- растительное масло
- 1 небольшая луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 болгарский перец
- 3 небольших помидора
- соль
- петрушка или кинза
Для начала нужно подготовить овощи. Лук, чеснок и болгарский перец звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская мелко нарезает. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем сначала лук с чесноком, затем добавляем перец и жарим овощи еще несколько минут.
Помидоры бланшируем: заливаем их кипятком на 20-30 секунд, сливаем горячую воду и заливаем холодную. После этого снимаем с помидоров кожицу, разрезаем, удаляем семена и мелко нарезаем.
Добавляем нарезанные помидоры в сковороду к луку с перцем и тушим в течение 2-3 минут. Делаем среди овощей три небольшие выемки и выкладываем в них яйца. Подсаливаем шакшуку и продолжаем жарить еще примерно 4-5 минут.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская подчеркнула, что в результате белки должны стать плотными, а желтки остаться жидкими. Готовую шакшуку посыпаем измельченной зеленью петрушки или кинзы. Подавать шакшуку лучше всего с подсушенным хлебом.
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