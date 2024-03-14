Победительница и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать сытное блюдо с нежным соусом.

Победительница второго сезона и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать уникальный соус к курице и впечатлить близких довольно насыщенным и сытным блюдом.

Ингредиенты:

500 граммов куриного филе, нарезанного на слайсы

300 граммов грибов, нарезанных

1 большой лук, мелко нарезанный

25 граммов муки

400 миллилитров сливок (10-15% жирности)

10 граммов горчицы

40 миллилитров соевого соуса

Соль и перец по вкусу

Масло для жарки

Свежий укроп для украшения

Приготовление:

В первую очередь нарежьте куриное филе на тонкие слайсы. Посолите и обжарьте их на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корки, делится "Мастер Шеф" Глинская. После этого переложите обжаренное филе на тарелку и прикрыть фольгой, чтобы сохранить тепло.

На той же сковороде обжарьте нарезанные грибы и лук до мягкости и золотистого цвета. Выньте их из сковороды и переложите в отдельную миску.

Для приготовления заливки в сковороде или кастрюле смешайте сливки, муку, горчицу и соевый соус. "Мастер Шеф" Глинская делится, хорошо перемешайте, доведите смесь до кипения на среднем огне.

Когда заливка загустеет и станет густой, добавьте обжаренные грибы и лук в сковороду с заливкой. Тщательно перемешайте.

Теперь добавьте обжаренные куриные слайсы в соус с грибами и луком. Накройте сковороду крышкой и тушите всё вместе на среднем огне еще 3-4 минуты.

Посолите и поперчите блюдо по вкусу. При желании, можно добавить еще немного зелени или специй для усиления вкуса, делится "Мастер Шеф" Глинская.

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