Победительница второго сезона и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать уникальный соус к курице и впечатлить близких довольно насыщенным и сытным блюдом.
Ингредиенты:
- 500 граммов куриного филе, нарезанного на слайсы
- 300 граммов грибов, нарезанных
- 1 большой лук, мелко нарезанный
- 25 граммов муки
- 400 миллилитров сливок (10-15% жирности)
- 10 граммов горчицы
- 40 миллилитров соевого соуса
- Соль и перец по вкусу
- Масло для жарки
- Свежий укроп для украшения
Приготовление:
В первую очередь нарежьте куриное филе на тонкие слайсы. Посолите и обжарьте их на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корки, делится "Мастер Шеф" Глинская. После этого переложите обжаренное филе на тарелку и прикрыть фольгой, чтобы сохранить тепло.
На той же сковороде обжарьте нарезанные грибы и лук до мягкости и золотистого цвета. Выньте их из сковороды и переложите в отдельную миску.
Для приготовления заливки в сковороде или кастрюле смешайте сливки, муку, горчицу и соевый соус. "Мастер Шеф" Глинская делится, хорошо перемешайте, доведите смесь до кипения на среднем огне.
Когда заливка загустеет и станет густой, добавьте обжаренные грибы и лук в сковороду с заливкой. Тщательно перемешайте.
Теперь добавьте обжаренные куриные слайсы в соус с грибами и луком. Накройте сковороду крышкой и тушите всё вместе на среднем огне еще 3-4 минуты.
Посолите и поперчите блюдо по вкусу. При желании, можно добавить еще немного зелени или специй для усиления вкуса, делится "Мастер Шеф" Глинская.
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