Победительница второго сезона и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как можно побаловать близких вкусным печеньем. Такой вкус, прямо как у бабушки в детстве, навеет хорошие воспоминания, считает Глинская.

Елизавета Глинская

Ингредиенты:

  • 160 г сливочного масла (жирностью 82%)
  • 50 г яиц (1 шт)
  • 60 г сахара (3 ст. ложки без горки)
  • ванильный сахар (по желанию)
  • 40 мл молока (2 ст. ложки + 2 ч. ложки)
  • 280 г муки (9,5 ст. ложки с горкой)
  • 6 г разрыхлителя (2 ч. ложки без горки)
  • 1 г соли (1/5 ч. ложки)
  • 100 г изюма

Для глазирования:

  • 20 г желтка (1 шт)
  • 10 мл молока (2 ч. ложки)
  • сахар

Приготовление:

В большой миске смешайте сливочное масло, яйцо, сахар, ванильный сахар (по желанию) и молоко. Взбейте до однородности, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте муку, разрыхлитель и соль. Тщательно перемешайте до образования мягкого теста.

Добавьте изюм и снова перемешайте.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, накройте тесто пленкой и оставьте на 30 минут.

Сформируйте небольшие шарики из теста и выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой.

Смешайте желток с молоком и смажьте верх каждого печенья. Посыпьте сахаром.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 15-20 минут или до золотистой корочки.

Печенье остудите на решетке перед подачей, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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