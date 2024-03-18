Победительница второго сезона и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как можно побаловать близких вкусным печеньем. Такой вкус, прямо как у бабушки в детстве, навеет хорошие воспоминания, считает Глинская.
Ингредиенты:
- 160 г сливочного масла (жирностью 82%)
- 50 г яиц (1 шт)
- 60 г сахара (3 ст. ложки без горки)
- ванильный сахар (по желанию)
- 40 мл молока (2 ст. ложки + 2 ч. ложки)
- 280 г муки (9,5 ст. ложки с горкой)
- 6 г разрыхлителя (2 ч. ложки без горки)
- 1 г соли (1/5 ч. ложки)
- 100 г изюма
Для глазирования:
- 20 г желтка (1 шт)
- 10 мл молока (2 ч. ложки)
- сахар
Приготовление:
В большой миске смешайте сливочное масло, яйцо, сахар, ванильный сахар (по желанию) и молоко. Взбейте до однородности, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Добавьте муку, разрыхлитель и соль. Тщательно перемешайте до образования мягкого теста.
Добавьте изюм и снова перемешайте.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, накройте тесто пленкой и оставьте на 30 минут.
Сформируйте небольшие шарики из теста и выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой.
Смешайте желток с молоком и смажьте верх каждого печенья. Посыпьте сахаром.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 15-20 минут или до золотистой корочки.
Печенье остудите на решетке перед подачей, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.