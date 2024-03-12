Победительница второго сезона и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить картофельные зразы с курино-говяжьим фаршем

Елизавета Глинская

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 80 г муки
  • 1 яйцо
  • 450 г фарша
  • 2 больших лука
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки
  • Панировочные сухари

Инструкции:

Картофель очистите, нарежьте на крупные куски и отварите, затем остудите и превратите в пюре при помощи вилки, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте в получившееся картофельное пюре муку, яйцо, соль и черный перец. Хорошо перемешайте, чтобы получилось полноценное картофельное тесто.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, затем займитесь луком, нарежьте и обжарьте на сковороде. Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте еще 1-2 минуты. Смешайте с фаршем.

Сформируйте из картофельного теста лепешки, в которые положите фарш и осторожно заверните по нужной вам форме. Получившиеся зразы обваляйте в панировочных сухарях.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривайте зразы с двух сторон до готовности (внимательно следите, чтобы зразы не пригорели). Готовые зразы подавайте горячими с зеленью и сметаной, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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