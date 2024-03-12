Победительница и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, как приготовить вкусное блюдо с картофелем и фаршем в качестве закуски.

Победительница второго сезона и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить картофельные зразы с курино-говяжьим фаршем

Ингредиенты:

1 кг картофеля

80 г муки

1 яйцо

450 г фарша

2 больших лука

2 зубчика чеснока

Соль и черный перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Панировочные сухари

Инструкции:

Картофель очистите, нарежьте на крупные куски и отварите, затем остудите и превратите в пюре при помощи вилки, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте в получившееся картофельное пюре муку, яйцо, соль и черный перец. Хорошо перемешайте, чтобы получилось полноценное картофельное тесто.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, затем займитесь луком, нарежьте и обжарьте на сковороде. Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте еще 1-2 минуты. Смешайте с фаршем.

Сформируйте из картофельного теста лепешки, в которые положите фарш и осторожно заверните по нужной вам форме. Получившиеся зразы обваляйте в панировочных сухарях.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривайте зразы с двух сторон до готовности (внимательно следите, чтобы зразы не пригорели). Готовые зразы подавайте горячими с зеленью и сметаной, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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