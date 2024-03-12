Победительница второго сезона и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить картофельные зразы с курино-говяжьим фаршем
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 80 г муки
- 1 яйцо
- 450 г фарша
- 2 больших лука
- 2 зубчика чеснока
- Соль и черный перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
- Панировочные сухари
Инструкции:
Картофель очистите, нарежьте на крупные куски и отварите, затем остудите и превратите в пюре при помощи вилки, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Добавьте в получившееся картофельное пюре муку, яйцо, соль и черный перец. Хорошо перемешайте, чтобы получилось полноценное картофельное тесто.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, затем займитесь луком, нарежьте и обжарьте на сковороде. Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте еще 1-2 минуты. Смешайте с фаршем.
Сформируйте из картофельного теста лепешки, в которые положите фарш и осторожно заверните по нужной вам форме. Получившиеся зразы обваляйте в панировочных сухарях.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривайте зразы с двух сторон до готовности (внимательно следите, чтобы зразы не пригорели). Готовые зразы подавайте горячими с зеленью и сметаной, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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