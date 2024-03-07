Мобильный оператор "Vodafone" готовится к нововведению, о котором ранее сообщили также в компании "Киевстар".

Изменения в работе Vodafone произойдут после решения, принятого Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Так, оператору Vodafone был предоставлен новый код 75 (+380 75). Абонентская емкость нового кода «Vodafone» – 10 млн негеографических номеров.

Точных сроков появления номеров Vodafone с новым кодом пока не называют, но известно, что это произойдет до конца текущего года.

Напомним, что в настоящее время Vodafone располагает четырьмя номерными кодами: 050, 066, 095, 099.

Ранее о получении нового кода сообщили в «Киевстар». Компания получила разрешение на использование кода "077".

В «Киевстар» объясняли, что новый код – это новый номер. Так что перенести свой уже существующий номер на новый код абоненты «Киевстар» не смогут. Также не будет таких проблем, что этим номером уже пользовался другой абонент до его покупки новым.

В «Киевстар» также уверяли, что новый код не повлияет на тарифы.

Емкость кода "077" Киевстар такая же, как и у Vodafone - 10 млн негеографических номеров.

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