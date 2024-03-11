На своей странице в Instagram звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алик Мкртчян показал, как приготовить идеальный форшмак за 15 минут.

Существует множество рецептов форшмака. В Украине к сельди в этом блюде обычно добавляют сливочное масло, лук, яйца, картофель или яблоки. Но финалист "Мастер Шеф" вывел свой рецепт этой закуски.

Чтобы приготовить идеальный форшмак, звезда "Мастер Шеф" Алик Мкртчян берет следующие ингредиенты:

филе сельди без косточек

яйца – 2 шт.

лук – половинка средней

кусочек сливочного масла

растительное масло – 1 ст.л.

уксус - 1 ч.л.

соль и перец по вкусу

Все очень просто. Финалист "Мастер Шеф" отправляет все ингредиенты в чашу блендера и перебивает до однородности. Подаем форшмак вместе с хлебом.

Ранее звезда "Мастер Шеф" Алик Мкртчян также поделился с украинцами своим фирменным рецептом маринованного сала. Лучше всего для этого подойдет генеральское сало с прослойками мяса.

Предварительно нужно засолить сало и оставить его в холодильнике на 2-3 дня. После этого маринуем сало. Для маринада нам понадобятся:

перец чили свежий

если любите острое, можно добавить еще сухой перец чили

чеснок – несколько зубчиков

паприка сухая

Перебиваем все блендером и смазываем этой смесью сало со всех сторон. Оставляем сало мариноваться в холодильнике на сутки – и можно наслаждаться.

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