Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить вкуснейшие тоненькие блины на молоке.

Рецепт очень простой, быстрый и универсальный. Начинка для таких блинов может быть любой.

Для теста на блины нам понадобятся следующие ингредиенты:

молоко 2,6% - 1 л

яйца - 4 шт.

мука - 500 г

масло подсолнечное или растопленное сливочное - 2 ст.л.

сахар - 1,5 ст.л.

соль - 0,5 ч.л.

Для начинки победитель "Мастер Шеф" взял:

филе куриное - 650 г

крем-сыр - 125 г

бекон - 100 г

лук - 1 шт.

перец чили

зелёный лук

укроп

соль и перец

Победитель "Мастер Шеф" подчеркнул, что лучше достать яйца и молоко из холодильника заранее, чтобы все ингредиенты для теста были комнатной температуры – тогда они лучше соединятся.

В большой миске сперва взбиваем яйца с сахаром. Затем добавляем подогретое молоко и снова перемешиваем до однородности.

Постепенно начинаем добавлять в яично-молочную смесь муку и каждый раз хорошо перемешиваем, чтобы в блинах не было комочков. В конце победитель "Мастер Шеф" добавляет соль, растительное масло и снова размешивает тесто до однородности.

Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон.

Для приготовления начинки, победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский делает из куриного филе фарш, добавляет соль, перец, измельченный чили. Лук и бекон мелко нарезаем.

На сковороде сперва пассируем лук и бекон, затем добавляем мясо и жарим до готовности. Когда мясо немного остынет, добавляем крем-сыр, измельченную зелень и все перемешиваем. Заворачиваем начинку в блины и подаем со сметанкой.

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