Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить вкуснейшие тоненькие блины на молоке.
Рецепт очень простой, быстрый и универсальный. Начинка для таких блинов может быть любой.
Для теста на блины нам понадобятся следующие ингредиенты:
- молоко 2,6% - 1 л
- яйца - 4 шт.
- мука - 500 г
- масло подсолнечное или растопленное сливочное - 2 ст.л.
- сахар - 1,5 ст.л.
- соль - 0,5 ч.л.
Для начинки победитель "Мастер Шеф" взял:
- филе куриное - 650 г
- крем-сыр - 125 г
- бекон - 100 г
- лук - 1 шт.
- перец чили
- зелёный лук
- укроп
- соль и перец
Победитель "Мастер Шеф" подчеркнул, что лучше достать яйца и молоко из холодильника заранее, чтобы все ингредиенты для теста были комнатной температуры – тогда они лучше соединятся.
В большой миске сперва взбиваем яйца с сахаром. Затем добавляем подогретое молоко и снова перемешиваем до однородности.
Постепенно начинаем добавлять в яично-молочную смесь муку и каждый раз хорошо перемешиваем, чтобы в блинах не было комочков. В конце победитель "Мастер Шеф" добавляет соль, растительное масло и снова размешивает тесто до однородности.
Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон.
Для приготовления начинки, победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский делает из куриного филе фарш, добавляет соль, перец, измельченный чили. Лук и бекон мелко нарезаем.
На сковороде сперва пассируем лук и бекон, затем добавляем мясо и жарим до готовности. Когда мясо немного остынет, добавляем крем-сыр, измельченную зелень и все перемешиваем. Заворачиваем начинку в блины и подаем со сметанкой.
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