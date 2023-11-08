Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездной гостью которого стала певица, героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, показал, как приготовить куриные голени в глине. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

куриные голени – 5 шт.

можжевельник - 1 ст. л.

микс салата – 100 г

помидор – 3 шт.

растительное масло

соль

Также нам понадобится марля и гончарная глина.

Сначала Евгений Клопотенко промывает куриные голени, солит их по вкусу, поливает растительным маслом, добавляет столовую ложку можжевельника и хорошо все перемешивает.

Каждую замаринованную голень нужно завернуть в марлю, сложенную в несколько слоев.

После этого Клопотенко берет обычную гончарную глину, раскатывает ее с помощью скалки в пласт и облепляет голени глиной, чтобы она полностью покрыла марлю.

Голени в глине отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.

Пока голени запекаются, Евгений Клопотенко готовит элементарный салат. В миске смешиваем микс салата, порезанные кубиками помидоры, добавляем соль и растительное масло по вкусу.

Готовым голеням даем немного остыть, а затем убираем глину, а марлю срезаем ножницами. Обрываем мясо голеней и подаем его вместе с салатом.

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