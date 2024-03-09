Финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы", настоящий "Бог мяса" Алик Мкртчян показал, как сэкономить время и силы на приготовлении голубцов.

На своей странице в Instagram звезда проекта "Мастер Шеф" Алик Мкртчян показал, как приготовить ленивые голубцы в сметанном соусе.

Чтобы посмаковать голубцами, совсем не обязательно долго возиться с заворачиванием начинки в капустные листья, есть более простой вариант.

Для приготовления ленивых голубцов звезда "Мастер Шеф" Алик Мкртчян берет такие ингредиенты:

фарш говяжий – 700 г

капуста - 300 г

рис – 150 г (сухой)

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

соль и перец – по вкусу

Для сметанного соуса:

сметана – 250 г

томатная паста - 2 ст.л.

вода - 400 мл

соль и перец по вкусу

Сначала финалист "Мастер Шеф" отваривает рис до готовности и оставляет его охлаждаться.

Шинкуем капусту, лук нарезаем мелким кубиком, а морковь натираем на крупной терке.

На разогретой сковороде с растительным маслом "Мастер Шеф" Алик Мкртчян сначала около минуты обжаривает лук, затем добавляет морковь и жарит вместе несколько минут. После этого добавляем капусту, соль, перец и тушим овощи под крышкой до мягкости (примерно 10 минут).

Смешиваем фарш с рисом, поджаркой, яйцом, солью и перцем. Формируем ленивые голубцы, подобно котлетам.

Чтобы приготовить соус, финалист "Мастер Шеф" смешивает сметану с томатной пастой, водой, солью и перцем. Заливаем ленивые голубцы соусом и запекаем 1 час при 180 градусах. Чтобы голубцы не пересохли сверху, один или два раза за время запекания поливаем их соусом.

Подавать ленивые голубцы финалист "Мастер Шеф" предлагает вместе с картофельным пюре. Для вкусного воздушного пюре шеф-повар добавляет в картофель сливочное масло, горячее молоко, хорошо разминает, а затем еще немного сбивает миксером.

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