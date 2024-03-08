Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом нереально вкусных вареников с капустой, запеченных в грибном соусе.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

320 г муки

200 мл кипятка

0,5 ч.л. соли

1 желток

2 ст.л. растительного масла

Для начинки финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла:

350 г квашеной капусты

1 луковицу

соль и перец по вкусу

Для грибного соуса:

300 г шампиньонов

если есть, добавляем 100 г белых сушеных грибов (их нужно предварительно замочить)

0,5 л сливок жирностью 20-30%

200 мл воды

2 луковицы

зелень (петрушка)

соль и сахар по вкусу

Сначала звезда "Мастер Шеф" готовит начинку. Квашеную капусту по необходимости промываем. Лук нарезаем кубиком и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом. Смешиваем капусту, лук, добавляем соль и перец.

Чтобы приготовить эластичное тесто на вареники, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко просто смешивает муку с солью, кипятком, желтком и растительным маслом. Из готового теста формируем шар, накрываем его немного влажным полотенцем и оставляем на 30 минут.

После этого делим тесто на несколько частей. Раскатываем поочередно каждую часть в тонкий пласт на припыленном муком столе. Вырезаем кружочки, выкладываем начинку, формируем вареники и сразу отправляем их в морозилку – для этого рецепта нам нужны замороженные вареники.

Грибы нарезаем и обжариваем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла до румяности. Затем добавляем нарезанный полукольцами лук. Далее заливаем сливками, подсаливаем и подслащиваем по вкусу и тушим, пока не испарится половина жидкости. В конце добавляем в соус мелко нарезанную зелень.

На дно кастрюли "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает слой замороженных вареников, затем заливает их половиной грибного соуса, снова выкладывает вареники и заливает остальным соусом и стаканом воды. Накрываем крышкой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

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