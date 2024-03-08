Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать сытный картофельный пирог с мясом.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом насыщенного картофельного пирога с фаршем.

Ингредиенты:

Для теста:

200 мл молока

10 г сахара

5 г соли

360 г муки

5 г быстрорастворимых дрожжей

30 мл подсолнечного масла

1 желток + 10 мл молока (для смазывания)

Для начинки:

500 г отварного картофеля

500 г говяжьего фарша

3 лука

соль, перец

масло для жарки

Инструкции:

Для теста смешайте молоко с сахаром, добавьте муку с дрожжами и солью. Замесите тесто, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская. Добавьте масло, перемешайте и оставьте тесто на 1 час в теплом месте.

Разделите тесто на 2 части, одна должна быть немного больше другой. Раскатайте большую часть теста.

"Мастер Шеф" Глинская советует, для начинки обжарьте на растительном масле лук, затем добавьте фарш, соль, перец и обжарьте немного. Нарежьте небольшими кусочками отварной картофель и соедините с фаршем. Используйте начинку, когда она остынет.

Выложите начинку на раскатанное тесто, накройте другим пластом теста и скрепите края. Проделайте отверстие по центру.

Накройте пирог полотенцем или пленкой и оставьте на 30 минут, добавляет "Мастер Шеф" Глинская. Смажьте пирог желтком с молоком и выпекайте при 180 градусах Цельсия в течение 30 минут.

Достаньте из духовки, снова накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.

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