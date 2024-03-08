Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом насыщенного картофельного пирога с фаршем.
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 мл молока
- 10 г сахара
- 5 г соли
- 360 г муки
- 5 г быстрорастворимых дрожжей
- 30 мл подсолнечного масла
- 1 желток + 10 мл молока (для смазывания)
Для начинки:
- 500 г отварного картофеля
- 500 г говяжьего фарша
- 3 лука
- соль, перец
- масло для жарки
Инструкции:
Для теста смешайте молоко с сахаром, добавьте муку с дрожжами и солью. Замесите тесто, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская. Добавьте масло, перемешайте и оставьте тесто на 1 час в теплом месте.
Разделите тесто на 2 части, одна должна быть немного больше другой. Раскатайте большую часть теста.
"Мастер Шеф" Глинская советует, для начинки обжарьте на растительном масле лук, затем добавьте фарш, соль, перец и обжарьте немного. Нарежьте небольшими кусочками отварной картофель и соедините с фаршем. Используйте начинку, когда она остынет.
Выложите начинку на раскатанное тесто, накройте другим пластом теста и скрепите края. Проделайте отверстие по центру.
Накройте пирог полотенцем или пленкой и оставьте на 30 минут, добавляет "Мастер Шеф" Глинская. Смажьте пирог желтком с молоком и выпекайте при 180 градусах Цельсия в течение 30 минут.
Достаньте из духовки, снова накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.
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