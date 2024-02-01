Победительница второго сезона и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт очень простого, вкусного и питательного блюда для всей семьи.

На этот раз звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить куриные голени в йогуртовом маринаде и картошку по-селянски с соусом.

Для голеней "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

куриные голени – 1 кг

густой белый йогурт (жирностью 3%) – 250 г

паприка – 1 ч. л. л.

соль – по вкусу

перец чили – по желанию

Для картофеля по-крестьянски:

картофель - 1 кг

паприка – 1 ч. л. л.

сухой чеснок – 1 ч. л.

куркума – 1/2 ч. л. л.

растительное масло – 2,5 ст. л.

соль – по вкусу

Для соуса:

густой белый йогурт 3%

укроп

чеснок

соль

Голени "Мастер Шеф" Елизавета Глинская моет и просушивает бумажными полотенцами.

Для маринада смешиваем йогурт с паприкой, солью и перцем. Каждую голень погружаем в маринад, складываем в миску, накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 10-12 часов, чтобы мясо хорошо промариновалось.

Картофель "Мастер Шеф" Елизавета Глинская хорошо вымывает и разрезает на четверти. В подсоленной воде варим картофель в течение 5 минут после закипания. Сливаем с картофеля воду и заправляем его смесью растительного масла с паприкой, чесноком, куркумой и солью.

На противень, застеленный пергаментом, выкладываем картошку и курицу. Курицу для аппетитной корочки дополнительно смазываем маринадом. Запекаем при 185 градусах (с конвекцией) в течение 25-30 минут (в зависимости от размера голеней).

Для приготовления соуса просто смешиваем йогурт с измельченным укропом, чесноком и солью.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.

Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.