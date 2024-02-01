На этот раз звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить куриные голени в йогуртовом маринаде и картошку по-селянски с соусом.
Для голеней "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- куриные голени – 1 кг
- густой белый йогурт (жирностью 3%) – 250 г
- паприка – 1 ч. л. л.
- соль – по вкусу
- перец чили – по желанию
Для картофеля по-крестьянски:
- картофель - 1 кг
- паприка – 1 ч. л. л.
- сухой чеснок – 1 ч. л.
- куркума – 1/2 ч. л. л.
- растительное масло – 2,5 ст. л.
- соль – по вкусу
Для соуса:
- густой белый йогурт 3%
- укроп
- чеснок
- соль
Голени "Мастер Шеф" Елизавета Глинская моет и просушивает бумажными полотенцами.
Для маринада смешиваем йогурт с паприкой, солью и перцем. Каждую голень погружаем в маринад, складываем в миску, накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 10-12 часов, чтобы мясо хорошо промариновалось.
Картофель "Мастер Шеф" Елизавета Глинская хорошо вымывает и разрезает на четверти. В подсоленной воде варим картофель в течение 5 минут после закипания. Сливаем с картофеля воду и заправляем его смесью растительного масла с паприкой, чесноком, куркумой и солью.
На противень, застеленный пергаментом, выкладываем картошку и курицу. Курицу для аппетитной корочки дополнительно смазываем маринадом. Запекаем при 185 градусах (с конвекцией) в течение 25-30 минут (в зависимости от размера голеней).
Для приготовления соуса просто смешиваем йогурт с измельченным укропом, чесноком и солью.
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