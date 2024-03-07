Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в деталях, как приготовить

Сахарное тесто:

110 г сливочного масла (жирностью 62%)

40 г желтка (2 шт)

40 г сахара (2 ст. л. без горки)

2 г разрыхлителя (0,5 ч. л.)

220 г муки (11 ст. л. без горки)

Пудинг с ягодами:

600 мл молока (3 стакана)

60 г кукурузного крахмала (7 ч. л.)

70 г сахара (3,5 ст. л. без горки)

ванильный сахар (по желанию)

50 г сливочного масла (жирностью 62%)

140 г ягод (малина, черника)

Для начала приготовьте сахарное тесто. В миске смешайте муку с разрыхлителем. Добавьте сахар, желтки и масло. Вымесите мягкое тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Затем приготовьте пудинг. В кастрюле смешайте кукурузный крахмал, сахар и молоко. Доведите до кипения, постоянно помешивая, пока не загустеет. Добавьте ванильный сахар и сливочное масло. Перемешайте до полного растворения масла. Остудите пудинг.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, разогрейте духовку до 180 градусов. Разделите тесто на две части - одну для дна и бока пирога, другую - для украшения. Выложите тесто в форму для выпечки, создавая бортики. Поставьте в холодильник на 10 минут. Затем выпекайте дно пирога 15-20 минут до золотистого цвета.

Выньте форму из духовки и остудите. На остывшее дно выложите пудинг и ягоды. Украсьте пирог оставшимся тестом (например, сделайте решетку). Верните в духовку и выпекайте еще 20-25 минут до готовности.

Готовый пирог остудите до комнатной температуры и подавайте, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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