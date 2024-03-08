Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать знаменитое угощение иностранной кухни.

Ингредиенты:

520 г муки

250 г теплого молока

100 г теплой воды

8 г дрожжей

1/2 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

300 г сыра сулугуни

2 желтка

20 г сливочного масла

Приготовление:

В миске смешайте муку с дрожжами, солью и сахаром. Добавьте теплое молоко и воду, замесите мягкое тесто. Оставьте его на 1 час для поднятия, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Разделите тесто на две части. Раскатайте каждую часть в круглое плоское тесто. Выложите на половину каждого круга натертый сыр сулугуни.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, сложите круги пополам, защипните края, чтобы сыр не вытекал во время выпечки. Переверните хачапури и разрежьте каждый пирог по центру.

Положите на противень, смазанный маслом, и выпекайте при 180°C около 25 минут.

После выпекания смажьте хачапури желтком и верните в духовку еще на 5 минут.

Подавайте горячим, добавив на каждое хачапури по одному желтку, смешанному с творогом, и сливочным маслом, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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