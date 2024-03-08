Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать знаменитое угощение иностранной кухни.
Ингредиенты:
- 520 г муки
- 250 г теплого молока
- 100 г теплой воды
- 8 г дрожжей
- 1/2 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 300 г сыра сулугуни
- 2 желтка
- 20 г сливочного масла
Приготовление:
В миске смешайте муку с дрожжами, солью и сахаром. Добавьте теплое молоко и воду, замесите мягкое тесто. Оставьте его на 1 час для поднятия, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Разделите тесто на две части. Раскатайте каждую часть в круглое плоское тесто. Выложите на половину каждого круга натертый сыр сулугуни.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, сложите круги пополам, защипните края, чтобы сыр не вытекал во время выпечки. Переверните хачапури и разрежьте каждый пирог по центру.
Положите на противень, смазанный маслом, и выпекайте при 180°C около 25 минут.
После выпекания смажьте хачапури желтком и верните в духовку еще на 5 минут.
Подавайте горячим, добавив на каждое хачапури по одному желтку, смешанному с творогом, и сливочным маслом, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.
Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.
Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.