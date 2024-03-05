Рецептом необычного, вкусного и полезного блюда из обыкновенной гречки поделилась победительница одного из сезонов «Мастер Шеф».

Готовится это блюдо достаточно просто, а его основным ингредиентом является обычная гречка. Поэтому и называется оно – гречаники.

Гречаники издавна известны в Украине. Они, в частности, служили заменителями хлеба, если его не хватало до новой выпечки.

А вот на Полтавщине гречаниками называли вареники из гречневой муки.

Победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина предлагает приготовить гречаники с шампиньонами и мясом.

И для этого понадобятся следующие ингредиенты: 500 г рубленого фарша из куриного филе и бедра (можно брать любое мясо или даже без него), 250 г уже вареной гречки, 2 яйца, 150 г жареных шампиньонов, 1 жареный лук, петрушка/кориандр, соль, перец, можжевельник по вкусу.

По словам Матрохиной, шампиньоны необходимо поджарить большими кусочками, а затем, после приготовления, мелко нарезать.

Смешиваем все ингредиенты, формируем шарики, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем.

«По желанию, можно сделать соус из сметаны и томатной пасты, залить гречаники и поставить запекаться в духовку», – рассказала победительница «Мастер Шеф» на своей странице в Инстаграм.

Валерия Матрохина также поделилась рецептом пюре, которое можно приготовить как раз к гречаникам.

Для этого блюда понадобятся следующие ингредиенты: 2 моркови, жирные сливки, сливочное масло, соль.

Победительница «Мастер Шеф» выбрала для пюре фиолетовую морковь.

Овощ запекаем в фольге в духовке, затем перебиваем в мощном блендере вместе со сливками, маслом и щепоткой соли в гладкую текстуру.

В комментариях к блюду некоторые подписчики на страницу победительницы "Мастер Шеф" рассказывают, что знают это блюдо с детства:

«Я из Николаевской области, моя семья знает гречаники, часто готовим»,

«Я из Харькова, мама делала постоянно гречаники, очень вкусное и бюджетное блюдо. Особенно в трудные времена 2000-х годов»,

«Я с родом из Волыни и тоже всю жизнь их ела хоть и не люблю... ».

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