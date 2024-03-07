Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт простого шоколадного десерта, который не требует муки и много времени.
Ингредиенты:
- 230 г черного шоколада
- 115 г сливочного масла
- 5 яиц
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 2,5 г соли
- 2 ст. л. какао
Приготовление:
Растопите шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке до полного растворения. Остудите до комнатной температуры, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В большой миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы.
Добавьте ванильный сахар и соль, продолжайте взбивать.
Постепенно вливайте взбитые яйца в растопленный шоколад, постоянно помешивая.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, присыпьте какао и аккуратно перемешайте до получения однородного состава.
Вылейте тесто в форму, предварительно смазанную маслом и обсыпанную какао.
Выпекайте в разогретой до 160°C духовке 45-50 минут, пока брауни не станет хорошо поджаренным сверху и останется слегка мягким внутри.
Остудите десерт в форме, затем выньте и нарежьте на квадраты или прямоугольники.
Подавайте брауни теплым или остывшим, посыпанным какао или сахарной пудрой, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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