Известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать быстрый десерт.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт простого шоколадного десерта, который не требует муки и много времени.

Ингредиенты:

230 г черного шоколада

115 г сливочного масла

5 яиц

150 г сахара

10 г ванильного сахара

2,5 г соли

2 ст. л. какао

Приготовление:

Растопите шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке до полного растворения. Остудите до комнатной температуры, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В большой миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы.

Добавьте ванильный сахар и соль, продолжайте взбивать.

Постепенно вливайте взбитые яйца в растопленный шоколад, постоянно помешивая.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, присыпьте какао и аккуратно перемешайте до получения однородного состава.

Вылейте тесто в форму, предварительно смазанную маслом и обсыпанную какао.

Выпекайте в разогретой до 160°C духовке 45-50 минут, пока брауни не станет хорошо поджаренным сверху и останется слегка мягким внутри.

Остудите десерт в форме, затем выньте и нарежьте на квадраты или прямоугольники.

Подавайте брауни теплым или остывшим, посыпанным какао или сахарной пудрой, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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