Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусный шоколадный торт.

Ингредиенты:

200 г черного шоколада (70%)

180 г сливочного масла (жирностью 82%)

250 г яиц (5 шт)

150 г сахара (6 ст. л. с горкой)

2 г соли (1/3 ч. л.)

30 г муки (1 ст. л. с горкой)

20 г какао-порошка (2 ст. л. без горки)

Дополнительно:

20 г какао-порошка (2 ст. л. без горки)

Приготовление:

Растопите на паровой бане или в микроволновке шоколад и сливочное масло до однородной смеси, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Взбейте яйца с сахаром до получения однородной массы.

Подготовьте форму диаметром 20-22 см, смажьте маслом и посыпьте какао-порошком.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, влейте шоколадно-масляную смесь в яичную массу. Перемешайте.

Добавьте соль и муку через сито. Перемешайте до получения однородного теста без комочков.

Вылейте тесто в форму.

Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке с конвенцией на 25 минут.

Остудите десерт, затем оставьте на 3-4 часа в холодильнике, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

После охлаждения и застывания нарежьте десерт на порции и наслаждайтесь!

Этот ароматный десерт с шоколадом прекрасно подойдет для утреннего кофе или чаепития, а его приготовление не займет много времени.

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