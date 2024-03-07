Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусный шоколадный торт.
Ингредиенты:
- 200 г черного шоколада (70%)
- 180 г сливочного масла (жирностью 82%)
- 250 г яиц (5 шт)
- 150 г сахара (6 ст. л. с горкой)
- 2 г соли (1/3 ч. л.)
- 30 г муки (1 ст. л. с горкой)
- 20 г какао-порошка (2 ст. л. без горки)
Дополнительно:
- 20 г какао-порошка (2 ст. л. без горки)
Приготовление:
Растопите на паровой бане или в микроволновке шоколад и сливочное масло до однородной смеси, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Взбейте яйца с сахаром до получения однородной массы.
Подготовьте форму диаметром 20-22 см, смажьте маслом и посыпьте какао-порошком.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, влейте шоколадно-масляную смесь в яичную массу. Перемешайте.
Добавьте соль и муку через сито. Перемешайте до получения однородного теста без комочков.
Вылейте тесто в форму.
Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке с конвенцией на 25 минут.
Остудите десерт, затем оставьте на 3-4 часа в холодильнике, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
После охлаждения и застывания нарежьте десерт на порции и наслаждайтесь!
Этот ароматный десерт с шоколадом прекрасно подойдет для утреннего кофе или чаепития, а его приготовление не займет много времени.
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