Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила украинцам рецепт традиционного грузинского блюда – чахохбили.
"Название происходит от слова "хохоби" - фазан. Ведь именно из этой птицы готовили когда-то эту разновидность рагу. Но если вы приготовите из курицы, получится не менее вкусно, обещаю)", - советует звезда "Мастер Шеф".
Для этого рецепта финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использует:
- курица – 1 шт.
- лук – 800 г
- томатное пюре – 600 г
- томатная паста – 2 ст.л.
- чеснок – 3 зуб.
- кинза (или петрушка) – 100 г
- сушеный базилик – 1 ч.л.
- уцхо-сунели – 1 ч. л.
- кориандр – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- вода - 150 мл
- перец и соль – по вкусу
Тушку курицы финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает на небольшие части и обжаривает на разогретой сковороде с добавлением растительного масла золотистого цвета с разных сторон. Добавляет соль и перец по вкусу.
Перекладываем мясо на тарелку, а на сковороду наливаем 75 мл воды.
Лук, нарезанный полукольцами, выкладываем на сковороду, добавляем соль и готовим на маленьком огне в течение 30 минут, периодически помешивая. Сверху на готовый лук выкладываем предварительно обжаренные кусочки курицы.
К томатному пюре (его можно сделать самостоятельно из помидоров) звезда "Мастер Шеф" добавляет томатную пасту, базилик, уцхо сунели, кориандр, сахар, соль и перец по вкусу, хорошо все перемешивает и выливает сверху на курицу. Доливаем воду, накрываем крышкой и готовим на среднем огне 40 минут.
В конце финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко снимает сковороду с огня, добавляет мелко нарезанную кинзу, измельченный чеснок и все перемешивает.
"Такое блюдо становится еще вкуснее на следующий день. Его можно есть даже холодным. Можно подавать как с гарниром, так и без", - добавила звезда "Мастер Шеф".
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