Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как из обычного лаваша приготовить вкусный пирог для всей семьи.

В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом невероятно вкусного пирога из лаваша.

Лаваш – универсальный продукт, из которого можно приготовить множество разнообразных блюд, в том числе и пироги, и со сладкими и солеными начинками. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко решила приготовить пирог с курицей, сыром, а также кукурузой – это очень просто и вкусно.

Для этого рецепта финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет такие ингредиенты:

лаваш – 200 г

лук – 1 шт.

сыр твердый – 200 г

молоко – 150 мл

сливочное масло – 70 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 1 ч.л.

соль и перец – по вкусу

кукуруза консервированная – 1 банка

филе куриное или филе бедра – 400 г

зеленый лук

Куриное мясо финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отваривает до готовности и разбирает на волокна. Лук нарезаем полукольцами, обжариваем и смешиваем с вареной курицей, добавляя соль и перец по вкусу.

Сыр натираем на терке. Зеленый лук нарезаем мелко.

Молоко вместе со сливочным маслом разогреваем и смазываем частью этой смеси лаваш. На лаваш звезда "Мастер Шеф" выкладывает тертый сыр, курицу с луком, кукурузу, зеленый лук и заворачивает все в рулет.

В форму для запекания, смазанную сливочным маслом, выкладываем рулеты из лаваша, как на видео, и хорошо прижимаем, что лаваш разошелся по форме.

В оставшуюся молочно-масляную смесь финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет яйцо и сахар, перемешивает и заливает этой заливкой пирог.

Выпекаем пирог из лаваша в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.

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