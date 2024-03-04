Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусный завтрак с блинами.

Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать легкие блины, которые точно не получатся комом.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 6 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 85 мл

Соль - 1 г

Кунжут - 3 г

Семена льна – 10 г

Для скрембла:

Яйцо – 3 шт.

Томаты – 1 шт.

Рукола - 5 г

Масло сливочное - 40 г

Соль - 1 г

Приготовление:

Для блинов:

Перебейте овсяные хлопья в муку в блендере или кофемолке, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В глубокой миске смешайте овсяную муку с яйцом, молоком, солью, кунжутом и семенами льна. Хорошо размешайте, чтобы не было комков.

Разогрейте сковороду и добавьте немного масла для жарки.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, вылейте небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределите его по дну. Жарьте блин 1,5-2 минуты с каждой стороны или до золотистого цвета.

Повторите процесс с оставшимся тестом, добавляя масло перед каждой новой порцией.

Для скрембла:

Взбейте яйца в миске до однородности.

Разогрейте сковороду и добавьте сливочное масло.

Вылейте взбитые яйца на сковороду и помешивайте их медленно, пока они не станут густыми и не начнут сворачиваться.

Добавьте нарезанные кубиками помидоры и мелко нарезанную руколу. Поджарьте все вместе еще около минуты, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подавайте скрембл на блинах, посыпав сверху зеленью или перцем по вкусу.

Совет: Если тесто для блинов слишком густое, можно добавить немного молока для получения желаемой консистенции.

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