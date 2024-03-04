Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать легкие блины, которые точно не получатся комом.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья – 6 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 85 мл
- Соль - 1 г
- Кунжут - 3 г
- Семена льна – 10 г
Для скрембла:
- Яйцо – 3 шт.
- Томаты – 1 шт.
- Рукола - 5 г
- Масло сливочное - 40 г
- Соль - 1 г
Приготовление:
Для блинов:
Перебейте овсяные хлопья в муку в блендере или кофемолке, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В глубокой миске смешайте овсяную муку с яйцом, молоком, солью, кунжутом и семенами льна. Хорошо размешайте, чтобы не было комков.
Разогрейте сковороду и добавьте немного масла для жарки.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, вылейте небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределите его по дну. Жарьте блин 1,5-2 минуты с каждой стороны или до золотистого цвета.
Повторите процесс с оставшимся тестом, добавляя масло перед каждой новой порцией.
Для скрембла:
Взбейте яйца в миске до однородности.
Разогрейте сковороду и добавьте сливочное масло.
Вылейте взбитые яйца на сковороду и помешивайте их медленно, пока они не станут густыми и не начнут сворачиваться.
Добавьте нарезанные кубиками помидоры и мелко нарезанную руколу. Поджарьте все вместе еще около минуты, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Подавайте скрембл на блинах, посыпав сверху зеленью или перцем по вкусу.
Совет: Если тесто для блинов слишком густое, можно добавить немного молока для получения желаемой консистенции.
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