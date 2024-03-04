Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный торт с воздушным кремом.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила вариант приготовления торта Прага вместе с сиропом и знаменитым кремом.

Шоколадный бисквит:

160 г сливочного масла (жирностью 62%, комнатной температуры)

160 г сахара

200 г яиц (4 шт., комнатной температуры)

80 мл сливок (жирностью 10-15%)

100 г черного шоколада

140 г муки

6 г разрыхлителя

25 г какао-порошка

Сироп для пропитки:

100 г абрикосового варенья

50 мл воды

30 мл коньяка

Пражский крем:

20 г желтка (1 шт)

20 мл воды

200 г сгущенки

200 г сливочного масла (жирностью 62%, комнатной температуры)

15 г какао-порошка

30 мл коньяка

Глазурь:

130 г черного шоколада

30 мл растительного масла

Для декора:

20-30 г молочного шоколада

Шаги приготовления:

Для бисквита: разогрейте духовку до 180°C. Растопите шоколад и сливочное масло в водяной бане, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы. Добавьте сливочно-шоколадную смесь. Просейте муку, разрыхлитель и какао, добавьте сливки. Выпекайте около 30-35 минут.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, для сиропа: смешайте абрикосовое варенье, воду и коньяк. Прокипятите и охладите.

Для крема: взбейте желток с водой, добавьте сгущенку. Постепенно вводите масло и какао, добавьте коньяк.

Для глазури: растопите шоколад с маслом.

Соберите торт: пропитайте бисквит сиропом, нанесите крем, залейте глазурью. Украсьте тертым молочным шоколадом, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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