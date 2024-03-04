Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила вариант приготовления торта Прага вместе с сиропом и знаменитым кремом.
Шоколадный бисквит:
- 160 г сливочного масла (жирностью 62%, комнатной температуры)
- 160 г сахара
- 200 г яиц (4 шт., комнатной температуры)
- 80 мл сливок (жирностью 10-15%)
- 100 г черного шоколада
- 140 г муки
- 6 г разрыхлителя
- 25 г какао-порошка
Сироп для пропитки:
- 100 г абрикосового варенья
- 50 мл воды
- 30 мл коньяка
Пражский крем:
- 20 г желтка (1 шт)
- 20 мл воды
- 200 г сгущенки
- 200 г сливочного масла (жирностью 62%, комнатной температуры)
- 15 г какао-порошка
- 30 мл коньяка
Глазурь:
- 130 г черного шоколада
- 30 мл растительного масла
Для декора:
- 20-30 г молочного шоколада
Шаги приготовления:
Для бисквита: разогрейте духовку до 180°C. Растопите шоколад и сливочное масло в водяной бане, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы. Добавьте сливочно-шоколадную смесь. Просейте муку, разрыхлитель и какао, добавьте сливки. Выпекайте около 30-35 минут.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, для сиропа: смешайте абрикосовое варенье, воду и коньяк. Прокипятите и охладите.
Для крема: взбейте желток с водой, добавьте сгущенку. Постепенно вводите масло и какао, добавьте коньяк.
Для глазури: растопите шоколад с маслом.
Соберите торт: пропитайте бисквит сиропом, нанесите крем, залейте глазурью. Украсьте тертым молочным шоколадом, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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