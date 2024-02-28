В Украине запланировано провести широкомасштабную индексацию пенсионных выплат, но это не все сюрпризы.

В марте запланирована индексация пенсий, что связано с ростом прожиточного минимума для лиц, не имеющих возможности работать. Уже со следующего месяца предполагается пересмотр размеров надбавок к пенсиям, повышениям и другим доплатам, которые являются частью пенсионных выплат для пенсионеров.

Такой перерасчет ожидается автоматически, как говорится в законе "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

"В результате поднятия прожиточного минимума для лиц, не имеющих возможности работать, с 2093 до 2361 гривны, произойдет увеличение минимальных пенсий по возрасту, а также доплат для пенсионеров со стажем сверх нормы, размеров надбавок и повышений, и минимального и максимального размера пенсионных выплат, которые привязаны к прожиточному минимуму", - сообщается в документе.

Следует подчеркнуть, что в Украине запланировано провести широкомасштабную индексацию пенсионных выплат. Конкретный размер увеличения пенсий будет зависеть от существующих начислений каждого пенсионера. Минимальное повышение пенсий составит 100 гривен, в то время как максимальное может достигнуть до 1000 гривен.

В связи с последними реформами в сфере государственной службы Украины, произошли значительные изменения в системе назначения пенсий, непосредственно коснувшихся госслужащих. Эти конфигурации соединены с обновлением механизма оплаты труда.

С наступлением января 2024 г. был инициирован рост должностных окладов. В результате этого шага увеличилась пропорция основной заработной платы (оклада), которая теперь составляет 70%, в то время как доля дополнительных выплат, в том числе премий, уменьшилась до 30%.

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