Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт печенья брауни, которое легко сделать дома.
Ингредиенты:
Для печенья Брауни:
- 100 г яиц (2 шт.)
- 100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
- 200 г черного шоколада (54-60%)
- 50 г сливочного масла
- 100 г муки (3 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)
- 5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
- 2 г соли (2/5 ч. л.)
Для маршмеллоу:
- 150 г сахара (6 ст. л. с горкой)
- 50 мл воды (1/4 стакана)
- 8 г желатина (1,5 ч. л.)
- 40 мл воды (до желатина)
Приготовление:
Для печенья Брауни: разогрейте духовку до 180°C. В кастрюле на водяной бане растопите шоколад и масло, остудите, делится "Мастер Шеф" Глинская.
В миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы. Постепенно добавьте шоколадную смесь.
Присыпьте муку с разрыхлителем и солью, аккуратно перемешайте.
"Мастер Шеф" Глинская советует, выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте и выпекайте 12-15 минут. Остудите.
Для маршмеллоу: разведите желатин в 40 мл воды и оставьте на 10 минут. Доведите сахар и 50 мл воды до кипения, влейте желатин и варите 10 минут.
Взбейте смесь миксером до образования пышной массы, около 5-7 минут.
Соберите печенье: смажьте нижнюю часть печенья маршмеллоу, закройте вторым кусочком печенья. Повторите для остальных, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
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