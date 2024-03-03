Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт печенья брауни, которое легко сделать дома.

Ингредиенты:

Для печенья Брауни:

100 г яиц (2 шт.)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

200 г черного шоколада (54-60%)

50 г сливочного масла

100 г муки (3 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)

5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)

2 г соли (2/5 ч. л.)

Для маршмеллоу:

150 г сахара (6 ст. л. с горкой)

50 мл воды (1/4 стакана)

8 г желатина (1,5 ч. л.)

40 мл воды (до желатина)

Приготовление:

Для печенья Брауни: разогрейте духовку до 180°C. В кастрюле на водяной бане растопите шоколад и масло, остудите, делится "Мастер Шеф" Глинская.

В миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы. Постепенно добавьте шоколадную смесь.

Присыпьте муку с разрыхлителем и солью, аккуратно перемешайте.

"Мастер Шеф" Глинская советует, выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте и выпекайте 12-15 минут. Остудите.

Для маршмеллоу: разведите желатин в 40 мл воды и оставьте на 10 минут. Доведите сахар и 50 мл воды до кипения, влейте желатин и варите 10 минут.

Взбейте смесь миксером до образования пышной массы, около 5-7 минут.

Соберите печенье: смажьте нижнюю часть печенья маршмеллоу, закройте вторым кусочком печенья. Повторите для остальных, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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