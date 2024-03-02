Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сытные перекус с картофелем и разным сыром. Кулинар уверяет, достаточно и маленького кусочка бекона, чтобы преобразовать блюдо.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля, очищенного и нарезанного круглыми слайсами
  • Соль и перец по вкусу
  • 300 г сливок (33%)
  • 50 г тертого сыра пармезана
  • 50 г тертого сыра моцарелла
  • 50 г тертого сыра чеддера
  • 70 г бекона, нарезанного на мелкие кусочки
  • 1 лук, мелко нарезанный

Приготовление:

В предварительно разогретой сковороде обжарьте бекон до золотистости. Добавьте нарезанный лук и жарьте, пока лук не станет мягким. Отставьте смесь в сторону, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В большой миске смешайте тертые сыры. Добавьте сливки и хорошо перемешайте. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Добавьте обжаренный бекон с луком к смеси сыра. Добавьте нарезанный картофель и перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, выложите смесь в запекаемую форму, предварительно смазанную маслом или обложенную пергаментом. Равномерно распределите смесь по форме.

Запекайте гратен в предварительно разогретой духовке до золотистой корочки при температуре 180°C. Обычно это занимает около 1,5 часа.

После того как гратен готов, дайте ему немного остыть, затем подавайте, нарезав на порции, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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