Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сытные перекус с картофелем и разным сыром. Кулинар уверяет, достаточно и маленького кусочка бекона, чтобы преобразовать блюдо.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля, очищенного и нарезанного круглыми слайсами
- Соль и перец по вкусу
- 300 г сливок (33%)
- 50 г тертого сыра пармезана
- 50 г тертого сыра моцарелла
- 50 г тертого сыра чеддера
- 70 г бекона, нарезанного на мелкие кусочки
- 1 лук, мелко нарезанный
Приготовление:
В предварительно разогретой сковороде обжарьте бекон до золотистости. Добавьте нарезанный лук и жарьте, пока лук не станет мягким. Отставьте смесь в сторону, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В большой миске смешайте тертые сыры. Добавьте сливки и хорошо перемешайте. Приправьте солью и перцем по вкусу.
Добавьте обжаренный бекон с луком к смеси сыра. Добавьте нарезанный картофель и перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, выложите смесь в запекаемую форму, предварительно смазанную маслом или обложенную пергаментом. Равномерно распределите смесь по форме.
Запекайте гратен в предварительно разогретой духовке до золотистой корочки при температуре 180°C. Обычно это занимает около 1,5 часа.
После того как гратен готов, дайте ему немного остыть, затем подавайте, нарезав на порции, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.
Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.
Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.