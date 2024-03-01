Участница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк предложила украинцам рецепт очень вкусного и сытного блюда с фасолью.

На своей странице в Instagram участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить боб-гуляш – наваристый суп с фасолью, копченостями и паприкой.

"Это традиционное первое блюдо венгерской кухни, которое очень популярно на Закарпатье. Чем-то похоже на бограч, но на вкус совсем другое", – рассказала звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить боб-гуляш, звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет такие ингредиенты:

фасоль белая консервированная - 2 банки

ребра копченые – 700 г

колбаса копченая – 200 г

лук – 4 шт.

морковь - 1 большая

корень сельдерея – 100 г

томаты в собственном соке – 300 г

яйцо – 1 шт.

мука – 2 ст. л. + 150-200 г

лавровый лист

смесь перцев горошком

сладкая паприка – 3 ч.л.

сухой перец чили

соль и перец черный

зелень

В кастрюлю звезда "Мастер Шеф" наливает воду, выкладывает копченые ребра, две целые очищенные луковицы, добавляет лавровый лист, смесь перцев горошком, соль и варит в течение 15-20 минут. После этого добавляем корень сельдерея и морковь, нарезанные кубиком, и варим еще 15-20 минут.

Лук нарезаем мелким кубиком и ожариваем до золотистости на разогретой сковороде с растительным маслом. Далее добавляем нарезанную кольцами колбасу, обжариваем, добавляем 2 ст.л. муки, 3-4 черпака бульона, в котором варятся ребра, а также томаты.

Из бульона выбрасываем вареный лук и достаем на тарелку ребра. Добавляем в бульон поджарку с колбасой и продолжаем варить.

Звезда "Мастер Шеф" оббирает с ребер мясо и отправляет его обратно в бульон, добавляет соль, черный перец и чили на вкус, а также консервированную фасоль. Хорошо перемешиваем и варим 15 минут.

Тем временем участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк делает чипетки (маленькие кусочки теста, которые добавляют в венгерские супы). Для этого в миску выбиваем яйцо, солим и постепенно добавляем муку, постоянно перемешивая, пока не получим мягкое тесто.

Из готового теста формируем колбаску, отщипываем от нее кусочки и добавляем в боб-гуляш. Варим суп еще 10-15 минут, а в конце добавляем мелко нарезанную зелень.

Последние новости Украины:

Очень аппетитно – победительница "Мастер Шеф" дала рецепт вкусного блюда из картофеля.

Также сообщалось, что победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом украинской вкуснятины из простых ингредиентов.

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.