Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила печенье, прямо как у бабушки.
Ингредиенты:
Для теста:
- 160 грамм сливочного масла (жирностью 82%)
- 50 грамм яйца (1 шт)
- 60 грамм сахара (3 столовые ложки без горки)
- ванильный сахар (по желанию)
- 40 миллилитров молока (2 столовые ложки + 2 чайные ложки)
- 280 грамм муки (9,5 столовых ложек с горкой)
- 6 грамм разрыхлителя (2 чайные ложки без горки)
- 1 грамм соли (1/5 чайной ложки)
- 100 грамм изюма
Для глазирования:
- 20 грамм желтка (1 шт)
- 10 миллилитров молока (2 чайные ложки)
- сахар
Приготовление:
В миске смешайте масло, яйцо, сахар, ванильный сахар и молоко, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Добавьте муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте до образования однородного теста.
Добавьте изюм и хорошо вымешайте.
Сформируйте из теста шар и заверните его в пленку. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре.
"Мастер Шеф" Глинская советует, разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто толщиной около 0,5 см и вырежьте печенье формой.
Переложите печенье на противень, смазанный маслом или покрытый пергаментом.
Смешайте желток с молоком и смажьте верхушки печенек, подмечает "Мастер Шеф" Глинская. Посыпьте сахаром.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке 15-20 минут до золотистого цвета.
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