Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила печенье, прямо как у бабушки.

Елизавета Глинская

Ингредиенты:

Для теста:

  • 160 грамм сливочного масла (жирностью 82%)
  • 50 грамм яйца (1 шт)
  • 60 грамм сахара (3 столовые ложки без горки)
  • ванильный сахар (по желанию)
  • 40 миллилитров молока (2 столовые ложки + 2 чайные ложки)
  • 280 грамм муки (9,5 столовых ложек с горкой)
  • 6 грамм разрыхлителя (2 чайные ложки без горки)
  • 1 грамм соли (1/5 чайной ложки)
  • 100 грамм изюма

Для глазирования:

  • 20 грамм желтка (1 шт)
  • 10 миллилитров молока (2 чайные ложки)
  • сахар

Приготовление:

В миске смешайте масло, яйцо, сахар, ванильный сахар и молоко, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте до образования однородного теста.

Добавьте изюм и хорошо вымешайте.

Сформируйте из теста шар и заверните его в пленку. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре.

"Мастер Шеф" Глинская советует, разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто толщиной около 0,5 см и вырежьте печенье формой.

Переложите печенье на противень, смазанный маслом или покрытый пергаментом.

Смешайте желток с молоком и смажьте верхушки печенек, подмечает "Мастер Шеф" Глинская. Посыпьте сахаром.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке 15-20 минут до золотистого цвета.

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