Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать печенье с простых ингредиентов.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила печенье, прямо как у бабушки.

Ингредиенты:

Для теста:

160 грамм сливочного масла (жирностью 82%)

50 грамм яйца (1 шт)

60 грамм сахара (3 столовые ложки без горки)

ванильный сахар (по желанию)

40 миллилитров молока (2 столовые ложки + 2 чайные ложки)

280 грамм муки (9,5 столовых ложек с горкой)

6 грамм разрыхлителя (2 чайные ложки без горки)

1 грамм соли (1/5 чайной ложки)

100 грамм изюма

Для глазирования:

20 грамм желтка (1 шт)

10 миллилитров молока (2 чайные ложки)

сахар

Приготовление:

В миске смешайте масло, яйцо, сахар, ванильный сахар и молоко, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте до образования однородного теста.

Добавьте изюм и хорошо вымешайте.

Сформируйте из теста шар и заверните его в пленку. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре.

"Мастер Шеф" Глинская советует, разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто толщиной около 0,5 см и вырежьте печенье формой.

Переложите печенье на противень, смазанный маслом или покрытый пергаментом.

Смешайте желток с молоком и смажьте верхушки печенек, подмечает "Мастер Шеф" Глинская. Посыпьте сахаром.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке 15-20 минут до золотистого цвета.

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