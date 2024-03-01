Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво дал рецепт вкусных булочек с разными видами сыра - получаются очень мягкими и могут быть отличным перекусом.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 350 грамм муки
  • 10 грамм разрыхлителя (пекарский порошок)
  • 80 грамм холодного сливочного масла
  • 50 грамм сыра Чеддер
  • 50 грамм сыра Пармезан
  • 50 грамм простого сыра
  • 10 грамм нарезанного зеленого лука
  • 250 грамм кефира или йогурта
  • 50 грамм моцареллы (для начинки)

Инструкции:

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В большой миске смешайте муку и разрыхлитель. Добавьте холодное сливочное масло и перемешайте до получения крошечной крошки.

Добавьте кефир и замесите тесто.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, добавьте нарезанный зеленый лук, сухой чеснок (по желанию) и все натертые сыры, кроме моцареллы. Хорошо перемешайте.

Раскатайте тесто и сформируйте шайбы. В каждую шайбу поместите кусочек моцареллы и закройте тестом.

Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут или до золотисто-коричневого цвета, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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