Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво дал рецепт вкусных булочек с разными видами сыра - получаются очень мягкими и могут быть отличным перекусом.

Ингредиенты:

350 грамм муки

10 грамм разрыхлителя (пекарский порошок)

80 грамм холодного сливочного масла

50 грамм сыра Чеддер

50 грамм сыра Пармезан

50 грамм простого сыра

10 грамм нарезанного зеленого лука

250 грамм кефира или йогурта

50 грамм моцареллы (для начинки)

Инструкции:

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В большой миске смешайте муку и разрыхлитель. Добавьте холодное сливочное масло и перемешайте до получения крошечной крошки.

Добавьте кефир и замесите тесто.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, добавьте нарезанный зеленый лук, сухой чеснок (по желанию) и все натертые сыры, кроме моцареллы. Хорошо перемешайте.

Раскатайте тесто и сформируйте шайбы. В каждую шайбу поместите кусочек моцареллы и закройте тестом.

Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут или до золотисто-коричневого цвета, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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