Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво дал рецепт вкусных булочек с разными видами сыра - получаются очень мягкими и могут быть отличным перекусом.
Ингредиенты:
- 350 грамм муки
- 10 грамм разрыхлителя (пекарский порошок)
- 80 грамм холодного сливочного масла
- 50 грамм сыра Чеддер
- 50 грамм сыра Пармезан
- 50 грамм простого сыра
- 10 грамм нарезанного зеленого лука
- 250 грамм кефира или йогурта
- 50 грамм моцареллы (для начинки)
Инструкции:
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В большой миске смешайте муку и разрыхлитель. Добавьте холодное сливочное масло и перемешайте до получения крошечной крошки.
Добавьте кефир и замесите тесто.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, добавьте нарезанный зеленый лук, сухой чеснок (по желанию) и все натертые сыры, кроме моцареллы. Хорошо перемешайте.
Раскатайте тесто и сформируйте шайбы. В каждую шайбу поместите кусочек моцареллы и закройте тестом.
Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут или до золотисто-коричневого цвета, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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