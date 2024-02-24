В этот раз на своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить вкусную качаную кашу - "украинское пшенотто".

О качаной каше Валерия Матрохина впервые узнала на конкурсе "Мастер Шеф". Это аутентичное украинское блюдо родом из Полтавщины. Его название происходит от способа приготовления.

Для приготовления качаной каши победительница "Мастер Шеф" берет такие ингредиенты:

пшено - 100 г

яйца – 4-5 шт.

пшеничная мука – 100-200 г (на сколько у вас хватит сил и времени)

Яйца взбиваем до однородности. В отдельную емкость насыпаем муку. А пшено выкладываем в емкость с плоским дном – так будет удобнее.

"Поочередно добавлять яйца и муку, очень маленькими порциями, и выкачивать каждый раз, чем больше слоев накачаете, тем больше будут зернышки каши (при варке они увеличатся где-то в 2 раза)", - объясняет победительница "Мастер Шеф".

Выкачанные зернышки выкладываем на противень и подсушиваем в разогретой до 60 градусов духовке в течение 30-40 минут.

"После сушки варим в курином бульоне еще 40 минут, или до готовности крупинок пшена внутри шарика, варка в бульоне - это, по-моему, главный секрет вкуса этой каши. Можно варить и в воде, но будет не то", - подчеркнула "Мастер Шеф" Валерия Матрохина.

На это количество каши можно брать примерно 1 л бульона – крупа его полностью впитает. К готовой качаной каше добавляем немного сливочного масла, соль и перец по вкусу.

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