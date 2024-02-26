Ольга Рябенко, суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф", поделилась рецептом замечательного блюда на перекус или даже для праздничного стола.

В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила рецепт вкусной закуски из слоеного теста в беконе.

В общей сложности на приготовление этого блюда уйдет всего 20 минут.

"Предлагаю приготовить невероятно вкусную закуску из ароматного бекона в сочетании с хрустящим запеченным тестом 👍 Это блюдо готовится быстро и без лишних забот. Вкусное как теплое, так и когда остынет", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления этой закуски финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет такие ингредиенты:

тесто слоеное – 2 листа

сыр моцарелла – 100 г

сыр твердый – 150 г

бекон (подойдет и сыроватый, и сырой)

зелень (петрушка)

яйцо

Раскатываем лист теста, выкладываем на него тертую моцареллу и твердый сыр, а сверху накрываем вторым листом теста и скрепляем края.

Далее звезда "Мастер Шеф" разрезает тесто с сырной начинкой вдоль на полоски и складывает их, как на видео. Каждый кусочек теста заворачиваем в бекон и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Смазываем тесто яйцом, чтобы получить красивую корочку. Выпекаем закуску в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут. Готовое блюдо украшаем мелко нарезанной петрушкой.

"Отлично подойдут как закуска к праздничному столу, как перекус, или на пикник 👍", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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