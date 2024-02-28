Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать бургеры с мягкими булочками.

Ингредиенты:

400 мл молока

40 г сахара

12 г свежих прессованных дрожжей

Опара

50 г яйца

4 г соли

80 г сливочного масла

600 г муки

20 г желтка

Кунжут

Приготовление:

Опара: Смешайте молоко с сахаром и дрожжами. Накройте пленкой и оставьте на 30 минут при комнатной температуре, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Тесто для булочек: В большой чаше миксера смешайте опару, яйцо, соль, растопленное сливочное масло и муку. Вымешивайте 7-10 минут с помощью насадки "крюк". Накройте пленкой и оставьте на 2 часа при комнатной температуре.

Формирование булочек: "Мастер Шеф" Глинская рассказывает, обминаем тесто и разделим его на 8 равных частей, сформируйте булочки. Выложите их на противень с пергаментом, накройте полотенцем и оставьте на 30 минут. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180 градусах в течение 20-25 минут. После выпечки накройте полотенцем и оставьте на 5-10 минут.

Сборка бургеров: Добавьте свои любимые ингредиенты: соусы, овощи, котлеты, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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