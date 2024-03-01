После использования пакета «День Онлайн» плата за мобильный интернет будет списываться согласно условиям вашего тарифа.

«Киевстар» предлагает дополнительные 1000 МБ мобильного интернета, когда вам это нужно. Вот как подключиться и пользоваться услугой:

Как подключиться:

Отправьте запрос 2631#.

Зайдите в Мой Киевстар.

Звоните по номеру 477 или 477*263.

Как использовать:

Чтобы проверить остаток мегабайт, отправьте запрос *263# или зайдите в «Мой Киевстар».

Срок действия: мегабайты действительны до конца суток.

Услуга автоматически отключается по истечении срока действия пакета или при использовании всех 1000 МБ.

Услуга не работает в роуминге.

Расходы:

1000 МБ за 15 гривен.

Стоимость списывается сразу при подключении пакета.

В тариф включены все налоги и сборы.

Важные заметки:

Пакет действителен до 23:59 календарного дня его зачисления.

Неиспользованные мегабайты аннулируются.

Пакет автоматически отключается по истечении срока его действия или при использовании всех 1000 МБ.

Вы можете перезаказывать пакет несколько раз в течение дня, при этом неиспользованные мегабайты из предыдущего пакета добавляются.

Данную информацию предоставили на официальном сайте «Киевстар».

Читайте также:

"Киевстар" сделал заявление о тарифах и новой выгоде: надо знать всем абонентам

"Киевстар" объявил о важных изменениях и новой услуге: сколько придется заплатить

"Придет уведомление": в "Киевстар" предупредили, о чем должны знать все абоненты