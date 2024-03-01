«Киевстар» предлагает дополнительные 1000 МБ мобильного интернета, когда вам это нужно. Вот как подключиться и пользоваться услугой:
Как подключиться:
Отправьте запрос 2631#.
Зайдите в Мой Киевстар.
Звоните по номеру 477 или 477*263.
Как использовать:
Чтобы проверить остаток мегабайт, отправьте запрос *263# или зайдите в «Мой Киевстар».
Срок действия: мегабайты действительны до конца суток.
Услуга автоматически отключается по истечении срока действия пакета или при использовании всех 1000 МБ.
Услуга не работает в роуминге.
Расходы:
1000 МБ за 15 гривен.
Стоимость списывается сразу при подключении пакета.
В тариф включены все налоги и сборы.
Важные заметки:
Пакет действителен до 23:59 календарного дня его зачисления.
Неиспользованные мегабайты аннулируются.
Пакет автоматически отключается по истечении срока его действия или при использовании всех 1000 МБ.
Вы можете перезаказывать пакет несколько раз в течение дня, при этом неиспользованные мегабайты из предыдущего пакета добавляются.
Данную информацию предоставили на официальном сайте «Киевстар».
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