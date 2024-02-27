Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный и нежный десерт с яблоками.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила вкусный рецепт десерта с яблоками. Этот десерт очень легок в приготовлении, поскольку нужно не так много ингредиентов.

Ингредиенты:

1,2 кг яблок

100 г сахара (по желанию)

30 г желатина

150 мл воды

ванильный сахар или корица (по желанию)

лимонная кислота

Приготовление:

Смешайте желатин с водой и оставьте на 10-15 минут.

Очистите яблоки от кожуры, нарежьте их на кусочки и запеките в духовке при 170 градусах в течение 15-20 минут или в микроволновке 10 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте к горячим яблокам сахар, ваниль или ванильный сахар и лимонную кислоту, затем пробейте блендером до однородности.

"Мастер Шеф" Глинская рассказывает, влейте желатиновую массу в горячее яблочное пюре и перемешайте.

Покройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре, затем поставьте в холодильник на 5 часов.

Взбейте охлажденное пюре миксером до увеличения объема.

Выложите взбитое пюре в форму, выстланную пленкой, и разровняйте.

Поставьте в холодильник на 4-5 часов, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская. Нарежьте на кусочки и подавайте.

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